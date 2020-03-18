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出國到疫區玩對台灣傷害有多大？ 醫曝龐大花費勸別心存僥倖

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣境外移入確診病例連日暴增，蘇一峰醫師分析出國到疫區遊玩，會對台灣造成多大的社會負擔。示意圖。圖／報系資料照
台灣境外移入確診病例連日暴增，蘇一峰醫師分析出國到疫區遊玩，會對台灣造成多大的社會負擔。示意圖。圖／報系資料照

新冠肺炎COVID-19）疫情持續升溫，台灣境外移入確診病例更是連日暴增，對此胸腔重症醫師蘇一峰分析出國到疫區遊玩，會對台灣造成多大的社會負擔，也呼籲民眾醫療資源有限、防疫資源也有限，「不要再存僥倖心態出國旅遊了」。

昨（17）日胸腔重症醫師蘇一峰在臉書發文表示，這幾天新冠肺炎的案例快速增加，且大多是境外移入的案例，這讓他呼籲民眾，「第一線醫護人員拜託每一位國民，不要再存僥倖心態出國旅遊了」。

另外蘇一峰提到，如果是工作原因必須到國外出差，大家都可以體諒，但如果出國只是為了出去玩，請務必要三思，他也提到，醫療資源有限、防疫資源也有限，一但爆發社區感染後果難以收拾，他更特別製作了表格讓大家了解「一個人出國到疫區後，所造成的社會影響超乎你的想像！」

表格中顯示，許多人現在還選擇出國遊玩的理由不外乎都是「想出去玩，我有人權出去玩，生病在台灣醫療有健保，相信自己的運氣沒那麼差！」蘇一峰指出，回國若疑似感染但檢查後沒問題，防疫耗損為2次採檢陰性、4到5天隔離病房、20套隔離服裝備，每人約花掉國家2到5萬元。

蘇一峰進一步分析，一旦確診就算沒有傳染給任何人，仍要進行多次採檢、3到4周隔離、用掉上百套隔離服，還要動員人力查接觸史，約花費國家20到50萬元，而且就算治癒仍可能會影響肺功能，若重症還有死亡風險。然而最壞的情況是確診並傳染給其他人，會造成社區感染、防疫資源大量耗用、醫護人員過勞，對台灣的影響難以估計。

新冠肺炎 COVID-19 醫師

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