快訊

全球恐陷入衰退！國際油價重挫至SARS以來低點

第94例20多歲女遊峇里島染疫 曾有症狀入境疑未通報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

第94例20多歲女遊峇里島染疫 曾有症狀入境疑未通報

中央社 / 台北18日電
印尼峇里島遊客。 歐新社
印尼峇里島遊客。 歐新社

國內今天暴增23例新冠肺炎個案，一名20多歲女性日前偕夫遊印尼峇里島，在印尼就出現喉嚨腫痛等症狀，入境時疑未通報，回台4天後才就醫確診。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在記者會中宣布，國內新增23例新冠肺炎個案，全台累計確診數達到100例，其中2例為本土病例，21例為境外移入者的旅遊史分別為西班牙、美國各3例，英國、法國各2例，印尼、卡達、菲律賓、瑞士、德國各1例，另有1例曾至法國、西班牙、英國，1例曾至英國、義大利、法國。

陳時中坦言，今天新增個案當中，有3例發病數日、在社區活動一段時間後才確診，風險較高，分別是第83例的法國籍男子、第94例曾赴印尼的女性以及第100例的本土感染女性個案。

指揮中心社區防疫組副組長莊人祥會後受訪時表示，第83例是20多歲法國男性，12日抵達台北，在台北市展開「一般觀光客行程」，16日上午出現發燒症狀，一大早就去醫院並進行自主健康管理。第94例是20幾歲台籍女性，6日至12日和丈夫到印尼峇里島自由行，10日出現喉嚨腫痛、耳朵痛症狀，12日從桃園機場入境，當時沒有發燒，回台後也沒有上班，12至14日入住旅店，16日又有症狀才就醫，17日確診。

外界好奇，這名女性既然有症狀，入境時若有確時填寫健康申報表，按理應接受採檢，但卻等到入境多日才就醫確診。莊人祥說，該個案是否確實填寫資料，還需進一步確認。

此外，第100例是名本土個案，是南部20多歲女性上班族，3月12日開始出現喉嚨痛、發燒、頭痛症狀，當天曾就醫，16日持續發燒、咳嗽、喘症狀，再次就醫，醫師診斷為一般感冒，17日仍未緩解且有呼吸困難症狀到急診就醫。

莊人祥指出，由於這名女性沒有明確旅遊史、接觸史，醫師也無法排除是新冠肺炎，便採檢通報，昨天深夜才確診，將進一步調查發病前的接觸史，了解可能感染源。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

加拿大個案 指揮中心：沒入境不是在台感染

帶病毒回家！境外移入病例3天增24人 3旅行團釀群聚事件

近日多境外移入個案 指揮中心：目前並無衍生本土案例

「幾乎」禁外國人入境？ 指揮中心：遵照部長說法

相關新聞

第94例20多歲女遊峇里島染疫 曾有症狀入境疑未通報

國內今天暴增23例新冠肺炎個案，一名20多歲女性日前偕夫遊印尼峇里島，在印尼就出現喉嚨腫痛等症狀，入境時疑未通報，回台4...

首見美國境外移入確診！三例都從紐約返台 境外就發病

中央流行疫情指揮中心今宣布單日新增高達23例確診個案，台灣新冠肺炎確診總數來到三位數，剛好100人，當中其中只有一名無旅...

影／陳時中眼裡3名高風險個案 他確診是限制外國人入境關鍵

指揮中心今公布我國新增23例，其中三例風險較高，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說，目前個案多是輕症，多少有肺炎仍統計中...

出國到疫區玩對台灣傷害有多大？ 醫曝龐大花費勸別心存僥倖

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，台灣境外移入確診病例更是連日暴增，對此胸腔重症醫師蘇一峰分析出國到疫區遊玩，會對台灣造成多大的社會負擔，也呼籲民眾醫療資源有限、防疫資源也有限，「不要再存僥倖心態出國旅遊了」。

黃智賢批陳時中旅遊警示晚升級「要不要臉」 引網友怒火

資深媒體人黃智賢在臉書上發文表示現在還出國玩的人「是白目」，更痛斥陳時中「要不要臉」，並指出罵里長的人是為了轉移焦點。引爆大批網友怒火，紛紛湧入貼文下留言。

台灣滿百例新冠肺炎讓醫護更認識病毒？張上淳這樣回應

中央流行疫情指揮中心今公布，我國新增23例新冠肺炎確診個案，截至目前我國已累積100名病例，是否可能讓臨床醫護人員對該新...

埃及旅遊團爆家庭群聚 確診者孩子也遭感染

中央流行疫情指揮中心今公布，國內新增23例新冠肺炎確診個案，2例為本土個案，其中一例是參加三月三日至十二日埃及旅遊團，已...

台北市也爆里長出國正在斯里蘭卡 市府：合法私人行程

新冠肺炎延燒，世界各國疫情大爆發，新北市中和區瓦磘里長林綺芳因率團去西班牙旅遊，遭網路抨擊，如今又傳出台北市士林區芝山里...

再添4例！土耳其15人旅遊團已13人染新冠肺炎

中央流行疫情指揮中心今(18)日公布國內新增23例新冠肺炎確定病例，總數達到百例。其中本土新增2例，境外移入亞洲2例，歐洲19例。之前有確診案例的土耳其團今天又有4名團員確診，該旅行團總共有15人，截

影／摩洛哥旅行團滯留近48小時平安回家 領隊很開心

王姓領隊帶領23人旅行團前往北非摩洛哥旅遊，回程前出現關閉國界、旅遊警示升高、航班取消等狀況，延滯近48小時後，18日下...

境外移入病例暴增 陳時中：未來將公布班次

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）境外移入病例數暴增，指揮中心指揮官陳時中表示，由於境外移入都是搭飛...

防疫應發布緊急命令？卓榮泰：總統自然有衡量

我國為防疫禁止高中師生出國，今天也宣布將正式禁止外國人入境，外界關心總統是否應該發布緊急命令？民進黨主席卓榮泰表示，總統...

熱門新聞

圖表看疫情／西班牙確診破萬例！馬國出現首例死亡 歐盟關外部邊境30天

新冠肺炎零確診「破功」 苗栗縣出現首例

我新冠肺炎突破百例大關！單日狂增23例 2人無旅遊史

直播／ 今日又新增23例確診 其中21例屬於境外移入

陳時中：明天起我國全面限制外國人入境

大陸醫學研究：O型血 相對不易感染新冠肺炎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。