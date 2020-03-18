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再添4例！土耳其15人旅遊團已13人染新冠肺炎
中央流行疫情指揮中心今(18)日公布國內新增23例新冠肺炎確定病例，總數達到百例。其中本土新增2例，境外移入亞洲2例，歐洲19例。之前有確診案例的土耳其團今天又有4名團員確診，該旅行團總共有15人，截至目前共13人確診。
該旅團行3月4日至13日至土耳其旅遊，3月15日首度發現有團員確診，為案56、57，16日確診為3人，為案例65-67，17日再度新增4個病例，其中案68至70及案73為2女2男，年齡介於20多歲至60多歲，分別居住北部及中部(各2例)。
今天（18日）再度確診4例，為3女1男，年齡介於20多歲至50多歲，其中2人無症狀，其他2人分別於3月11日及16日發病，經採檢通報，於今日確診；該旅行團截至目前共13人確診，已掌握接觸者共171人。
土耳其截至目前為止，通報確診案例為98例，旅遊警示也已經升級到第三級。
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