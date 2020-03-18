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黃智賢批陳時中旅遊警示晚升級「要不要臉」 引網友怒火

聯合新聞網 / 綜合報導
陳時中遭黃智賢批評失職。記者楊雅棠／攝影
陳時中遭黃智賢批評失職。記者楊雅棠／攝影

新北市中和區瓦磘里里長林綺芳，在歐洲疫情嚴重之際仍帶14位里民前往西班牙及葡萄牙旅遊，引發議論。對此，資深媒體人黃智賢在臉書上發文表示現在還出國玩的人「是白目」，更痛斥陳時中「要不要臉」，並指出罵里長的人是為了轉移焦點。引爆大批網友怒火，紛紛湧入貼文下留言。

黃智賢18日凌晨在臉書上發文罵陳時中「要不要臉」，並寫道「對，那些出國玩的人，是白目。但，那些台灣人之所以出國玩，不就是因為你陳時中在當時的3/10，那些國家可不是三級旅遊警示吧！」批評陳時中沒有盡早將歐洲列為三級警示是失職。

她更直言「罵里長，是要轉移焦點吧！要轉移陳時中的失職，不肯把歐洲列為三級警示。」並把里長帶團出國的事件歸咎為陳時中對全世界一直放水，「開放，不作為。」

此言論引發大批網友湧入留言抨擊黃智賢的邏輯有問題，「預料會颳颱風的時候，應該也不會管什麼顏色，都不會隨便出海吧？有疫情非要出國，回來確診，我覺得現在政府的做法已經很仁慈、人道了，應給予支持和鼓勵，防治不是只有政府的事情。」、「你的理論，令人無言！請問在非常時期出國，是要命還是要錢？現在不管列為幾級，都不應該出國增加風險，不要為反對而反對！」

但也有網友站在受抨擊者的角度著想：「不知道為什麼出國變成全民公敵，假如不列成紅色警戒或是第三級地區，團費機票根本不能退，不是每個人都能承受這些錢白白浪費，假如政府真的認真面對疫情，那就直接升級，何必讓人民被公幹！」

新冠肺炎 COVID-19 陳時中 黃智賢

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