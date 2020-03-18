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直播／ 今日又新增23例確診 其中21例屬於境外移入
中央流行疫情指揮中心今(18)日公布國內新增23例新冠肺炎（COVID-19）確定病例，其中21例屬於境外移入，台灣目前總確診數已經來到100例。
今日新增的23例，其中2例為本土，2例為亞洲移入，另外19例為歐亞移入。
指揮官陳時中表示，2名本土個案中一位沒有出國旅遊史，感染源不明，是比較令人擔憂的個案。另一位為埃及旅遊團團員小孩，而該團15人中，已有13人確診。
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