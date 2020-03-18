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歐洲返國者回溯居家檢疫 約1.6萬人可領補償金

中央社 / 台北18日電
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，明天凌晨零時起，非本國籍人一律限制入境。聯合報資料照片
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，明天凌晨零時起，非本國籍人一律限制入境。聯合報資料照片

新冠肺炎疫情延燒，指揮中心今天宣布，3月5日至14日間從歐洲27國、埃及、土耳其、杜拜返國者全面居家檢疫，預計將有1.6萬人需隔離，配合防疫者可領補償金。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情全球大流行，國內境外移入病例數激增，中央流行疫情指揮中心繼昨天宣布對有歐洲旅遊史且有症狀者進行擴大採檢外，指揮中心指揮官陳時中今天上午再宣布啟動回溯居家檢疫措施。

陳時中指出，3月5日至14日間從歐洲、杜拜、埃及、土耳其返國者，即日全數回溯居家檢疫14天，相關名單都已經掌握，主動通報者將發給防疫補償，不主動通報者將取消補償，謊報者會依規定開罰，呼籲民眾儘速和地方鄉鎮公所聯絡。

適用國家包括法國、德國、西班牙、奧地利、葡萄牙、荷蘭、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、瑞典、斯洛伐克、斯洛維尼亞、波蘭、捷克、匈牙利、希臘、馬爾他、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、冰島、挪威、瑞士、列支敦斯登、英國、愛爾蘭、杜拜、埃及、土耳其。

內政部次長陳宗彥表示，根據統計，這段期間從上述國家入境者約有1萬6000人，隔離期間以「法定入境日」起算14天，舉例來說，3月5日入境者隔離至明天，6日入境者隔離至後天（20日），民眾可到內政部網頁、縣市政府首頁或撥打1999電話主動通報。

外界好奇，目前已將採檢擴及有歐洲旅遊史者，但美洲疫情同樣升溫，是否將回溯採檢擴及美洲國家。

指揮中心疫情監測組長周志浩表示，目前不論從哪個國家回台，只要出現症狀都會全面採檢，醫師也可自行判斷是否須採檢。

周志浩說，有人也建議全面普篩，但普篩最大風險就是沒症狀時會查到很多偽陰性，因此專家會議後決定有症狀、有風險的才採檢，目前沒有普篩規劃。

新冠肺炎 COVID-19

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