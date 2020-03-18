加拿大個案 指揮中心：沒入境不是在台感染

長榮航空7日飛往溫哥華班機載運一名新冠肺炎確診病患，指揮中心今天說，此個案是從德黑蘭飛至馬來西亞，再飛至台灣轉機至溫哥華，沒有入境台灣，非在台灣感染。

長榮航空今天表示，一名新冠肺炎確診患者曾搭乘3月7日BR10班機由台北飛往溫哥華，目前此班機已加強消毒，並給予班機服務的12名空服員14天有給薪的防疫假。

有媒體今天上午在中央流行疫情指揮中心詢問加拿大個案情況，指揮中心社區防疫組副組長莊人祥表示，此個案是從德黑蘭飛往馬來西亞，後續飛往台灣再到溫哥華，並沒有入境，不是在台灣感染。

另外，有媒體報導越南當地有一名21歲的女性從美國前往加拿大，搭乘國籍航空班機，且在台灣轉機過境，抵達越南後確診，媒體詢問是否掌握此個案狀況，莊人祥表示，已經向越南詢問，但目前越南還未給回覆。