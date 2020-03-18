快篩驗新型冠狀病毒抗體 何啟功：還需半年以上

國民黨籍立委蔣萬安今天質疑政府2019冠狀病毒疾病檢驗量能；指揮中心副指揮官何啟功說，嘗試縮短檢驗時間，或可縮短到3小時或1小時，但快篩抗體應用可能還要半年以上。

立法院社會福利及衛生環境委員會上午進行衛生福利部業務報告。中國國民黨籍立法委員蔣萬安質詢時並以南韓全面快篩為例，對台灣檢驗COVID-19（新冠肺炎）的量能、速度提出質疑。

中央流行疫情指揮中心副指揮官、衛福部次長何啟功答詢時表示，台灣研發的抗體快篩，可能還要半年以上才能在臨床使用，目前國際都是以PCR（聚合酶連鎖反應）檢驗，現行約需4小時，但可望壓縮到3小時或1小時，都有嘗試做這樣的試驗。

何啟功說，南韓的全面快篩是針對疑似病患跟高風險者；目前台灣對有呼吸道症狀者也是高度警覺，但不是說民眾自覺就能採檢，如果一窩蜂來，民眾自己擔心就來驗，會造成防疫負擔，且可能來驗的人並不需檢驗或就算驗到陰性，也可能因為還沒發病未必會被驗到。

此外，民主進步黨籍立委洪申翰質詢時表示，台灣首例確診2019冠狀病毒疾病女台商的出院感謝信提到，沒有任何一個人想要生病。生病的人不是故意被感染，是廣義的受害者，減少對疾病、感染者的污名和歧視，也是減少防疫漏洞，若社會氛圍、語言可能造成排擠、打擊，可能導致民眾不敢就醫。

洪申翰也說，指揮中心日前宣布，對於到旅遊疫情建議等級第三級「警告」國家的明知故犯者，如果確診，要公布姓名。但明知故犯是錯誤行為，確診與否可能跟「幸運」有關，明明都是心存僥倖出國，卻要看幸運與否才決定處罰方式，令人困惑。

何啟功答詢時表示，有些話是講的比較嚴重的措施，但實施的時候，也會看狀況，依比例原則施行。18日晚間會開會討論相關事宜。