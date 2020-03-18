3月上旬自歐洲返台居家檢疫 完整國家名單出爐

新冠肺炎疫情延燒，疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，3月5日至14日間曾到歐洲或在杜拜、埃及、土耳其，即日全數回溯居家檢疫14天，呼籲民眾儘速通報展開居家檢疫。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，14日起對於歐洲多國已全數展開入境者居家檢疫，即日起展開回溯式居家檢疫，凡是3月5日至14日期間，從歐洲以及杜拜、埃及、土耳其等國返台者，一律居家檢疫14天。

適用國家包括法國、德國、西班牙、奧地利、葡萄牙、荷蘭、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、瑞典、斯洛伐克、斯洛維尼亞、波蘭、捷克、匈牙利、希臘、馬爾他、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、冰島、挪威、瑞士、列支敦斯登、英國、愛爾蘭、杜拜、埃及、土耳其。

陳時中表示，相關名單都已經掌握，參與隔離者將發給防疫補償，呼籲民眾儘速和地方鄉鎮公所聯絡，未來若被發現沒有主動通報，將取消防疫補償金。

內政部次長陳宗彥表示，根據統計約1萬6000人，但實際檢疫者應該不到這麼多，呼籲3月5日至14日有歐洲旅旅遊史民眾應主動與鄉鎮市區公所聯繫，會登入相關資料，市公所並補開檢疫通知書，通報完成後開始實施，相關人員會進行關懷。

陳彥宗說，民眾可以到內政部網頁、縣市政府首頁或撥打1999電話，查詢該鄉鎮市名字，查詢到電話，這段期間人很多即刻起全數納入居家檢疫，呼籲民眾不要謊報，會依照相關規定處罰。