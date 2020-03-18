不只學生 侯友宜：市民非必要別出國

聯合報 / 記者葉冠妤彭宣雅王敏旭魏翊庭邱宜君／連線報
新北市長侯友宜說，防疫只有「過」不能「不及」，不只學生，也希望所有市民非必要不要出國。 圖／聯合報系資料照片
新北市長侯友宜說，防疫只有「過」不能「不及」，不只學生，也希望所有市民非必要不要出國。 圖／聯合報系資料照片

儘管中小學師生禁出國引發法源爭論，但隨全球疫情升溫，愈來愈多單位響應。中研院通函各單位，昨起不再核准因公出國到第三級警示國家或地區，國際活動陸續延期或取消，還強烈建議非必要避免前往第二級國家；農委會昨晚也宣布，即起原定因公出國計畫都暫時取消，私人行程則須經主管同意，農委會會勸導員工這段時間避免出國。

至於日前率先宣布中小學師生禁出國的新北市長侯友宜說，防疫只有「過」不能「不及」，現階段防疫策略就是「阻絕境外，管控境內」，不只學生，也希望所有市民非必要不要出國。

中央流行疫情指揮中心也已祭出「公布明知故犯出國染疫者姓名」等嚴厲措施，但未說明法源、目的或提出對應之認定標準。指揮官陳時中昨說，只要是宣布後，在非必要情況前往第三級警示地區而確診，就屬「明知故犯」，除了取消居家檢疫補助，另根據確診與否等情境的不同，考量收取醫療費用，並根據「違反程度」和「防疫需要」決定是否公布姓名；這是為了避免防疫體系負擔過重，將謹慎行事。

但有醫療法學者說，公布姓名如果目的是嚇阻出國，為何不禁止外國遊客從疫區入境？為何不公布所有「明知故犯」前往者姓名，而僅公布染疫者？「明知故犯」是行為，「是否染病」是機率，一個法治國家能否依據機率懲罰人民？

陳時中說，確實有處罰的成分，但也有防疫意義，因為要是一口氣上百人確診，不可能仔細疫調，到時可能必須要靠民眾通報。

新冠肺炎 COVID-19

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