空服員曝機上防疫奇景：旅客穿雨衣浴帽、戴口罩缺氧昏倒

台灣連三日新冠肺炎境外移入24例確診，有境外回台需求的民眾對搭機都會感到恐懼，一名長途線空服員在臉書粉專分享近日服勤英國與台北來回航線時親眼看到的機上防疫奇景，有旅客會頭戴浴帽、身穿雨衣、手戴手套、口戴N95，還遇到有人去上洗手間突然昏倒在門前，因為戴口罩容易缺氧。

空服員Robby Cheng看到有些旅客即將要從英國搭機返台，正在焦慮如何自我防疫，於是在臉書《台灣人在英國社團》分享近日服勤的工作心得表示，近日飛四小時的航線，不管去程跟回程，都有零星的旅客頭戴浴帽、身穿雨衣、手戴手套、口戴N95。

機上同行者也要互相注意同伴生理狀況，空服員Robby Cheng提及，「因為長程線偶而會遇到旅客，去上個洗手間就突然昏倒在洗手間門前，加上現在戴口罩容易缺氧...」。她尊重旅客的選擇，但搭機過程其實很熱，有時看到旅客頭冒蒸氣，額頭流汗頻頻擦汗，穿雨衣跟戴口罩也很悶，如果是從倫敦飛台北，應該會受不了氣溫變化太大。

空服員Robby Cheng也列出以下機上防疫8大注意事項：

1.機上建議使用自己的外套來保暖，如果要使用機內毛毯，建議不要將毛毯蓋住自己口鼻，因為有些旅客真的會把毛毯蓋住整顆頭，基於衛生真的不建議。

2.機上有提供6個月以下的嬰兒床，但因為是公用的，建議帶自己的衣物來舖床，保護寶寶的衛生。

3.機上的觸碰式影視系統，手如有觸碰螢幕，建議不要再碰到自己的眼口鼻，或是你可以勤洗手，如有酒精棉片先擦拭螢幕最好。

4.有些長程線旅客真的會為了防疫不吃飛機餐，這些人起飛前記得先把肚子填飽。

5.有些旅客會自帶保溫瓶裝水，但保溫瓶開口處可能會有客人的口腔分泌物，由於機組員都是幫不同人裝水，建議旅客上機前在機門口自動販賣機先買一瓶礦泉水。

6.有些旅客上洗手間會把用過的衛生紙塞在馬桶座墊紙孔，造成下一位旅客無法使用，為了下一位旅客的衛生，請將使用過的擦手衛生紙，放入正確垃圾桶位置；機上的卷筒衛生紙是能直接丟入馬桶的，請勿丟入垃圾桶。

7.搭機使用過的手套及口罩，請不要直接丟在座椅上，為了下一位旅客搭機的衛生，請放入嘔吐袋或自行帶下機丟棄。

8.下機後，排隊等待居家檢疫通道或繳交健康申明通道會大排長龍，人與人之間會非常近，請各位要有長時間等待的心理準備，以及正確戴口罩保護自己。

空服員Robby Cheng透露，平常機組員下班回家都會先洗澡，衣物也會丟洗衣機洗，大家不用擔心。希望大家看完這些工作分享能減少大家搭機的焦慮，並都能平平安安、健健康康返抵台灣。