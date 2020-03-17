防疫「第二戰場」在境外移入！ 醫師曝機場檢疫困難點

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，國內近日新增個案大多是境外移入，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也提及，當務之急是強化台灣的邊境防疫。任職於林口長庚醫院的醫師吳昌騰，今（17）日於臉書上表示，「第二戰場『境外移入』真的要認真應戰！」，並引用國際科學期刊，說明「為何機場檢測難以阻止病毒傳播」。

國內這兩天新增的18例確診個案，全是「境外移入」所致，讓陳時中將邊境的防疫措施視為現在的第一要務，不斷呼籲民眾非必要切勿出國旅遊。林口長庚紀念醫院兒童一般醫學科主治醫師吳昌騰就在臉書上發文提到，陳時中已鬆口，台灣幾乎接近要禁止入境的階段了，「新冠病毒在全球肆虐，而且已是『大流行』」。

他引用國際期刊《科學》中的文章「為何機場檢測難以阻止病毒傳播？（Why airport screening won't stop the spread of coronavirus）」，指出因為新冠肺炎有「無症狀患者」、「潛伏期患者」、「體溫檢測設備假陰性和假陽性」、「隱瞞病情」等原因，導致我們難以透過機場檢疫，完全篩檢感染新型冠狀病毒的患者。

吳昌騰也強調，他最擔心的是「一旦疫情出現變化，新冠肺炎病例陸續一直增加，『若有10～20%的重症病患出現』，這馬上就會誘發我們的醫療資源擠兌，此時年長者的生命安全將受到更嚴重威脅。」因此台灣應該要嚴正防止境外移入的個案增加，為全體人民的健康著想。