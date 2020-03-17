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防疫規格提高！農委會取消公務出國 私人行程須報備

聯合報 / 記者彭宣雅／即時報導
新冠肺炎疫情升溫，農委會今晚開會決議，即日起，會內所屬員工，原定因公出國計畫都暫時取消，若私人行程，須經主管同意。 圖／本報系資料照
新冠肺炎疫情升溫，農委會今晚開會決議，即日起，會內所屬員工，原定因公出國計畫都暫時取消，若私人行程，須經主管同意。 圖／本報系資料照

新冠肺炎疫情升溫，國內累積確診病例多達77例，今日更一天增加10例境外移入病例；農委會今晚開會決議，即日起，會內所屬員工，原定因公出國計畫都暫時取消，若私人行程，須經主管同意，農委會會勸導農委會員工，這段時間避免出國。

農委會發言人、主秘范美玲表示，因應武漢肺炎升溫，且近期確診案例多為境外移入，為確保農委會員工安全，且考量防疫期間，機關人力及業務不受影響，即日起，農委會及所屬機關原訂計畫中的因公出國行程都暫時取消，如有同仁有私人行政欲請假出國，需要經過主管同意，農委會將以勸導方式，請員工在防疫期間不要出國。

這項決議，除了農委會的正職員工外，也包含農委會旗下的各單位含職聘雇人員，以及其他各類人員。

新冠肺炎 出國 農委會

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