遭質疑「蓋牌」陳時中罕見動怒！網提數據駁斥：世界第四

新冠肺炎（COVID-19）疫情襲捲全球，中央流行疫情指揮中心今（17）日下午召開記者會，說明國內疫情的最新情形時，有媒體質疑台灣是否利用「控制每日的篩檢量」，來營造沒有社區感染的假象。這讓過往說話溫和的指揮官陳時中動怒，認為如此的指控對檢疫人員的努力不公平。一名網友也引用數據，在PTT上發文直呼：「以篩檢比例來說，台灣已是世界的前段班」。

今日下午在中央流行疫情指揮中心的記者會上，一名記者提及，政府是否透過「控制篩檢量」的方式，來抑制確診個案的增加，製造沒有社區傳播的假象？陳時中聽到後，罕見打斷提問，直接駁斥記者的發言說到「假象這句話不對」，表示台灣的檢疫工作皆有科學根據，當務之急是加強邊境管制，抑制旅外返台的國人帶回來的疫情。

一名網友就在PTT上發文回應稱，「這記者一定沒有做功課，一直在那邊暗示蓋牌」，他也引用近期的數據圖表，認為台灣的篩檢數已經算高了。從附圖中可以看見，以篩檢比例來說，台灣的篩檢人數只比韓國、中國廣東省、義大利還要低，但「這三個國家都是社區傳播，整個大爆發、醫療體系瀕臨崩潰，才會把檢驗能量開到最大」、「……是當（台灣）醫檢師人力無上限，檢驗跟喝水一樣嗎？」

對此，網友也紛紛表示，「（台灣）沒有那麼多閒置能量」、「檢驗火力全開風險很高」、「高度危險群大部分沒事的話，根本也不需過度緊張」、「現在才正要爆，怎樣把檢驗量能用在最需要的地方才最重要」、「大海撈針只是無意義的浪費資源」。