快訊

英國佛系防疫 倫敦精品專櫃台姊喊「我還想活下去！」

美股開盤反彈 道瓊漲逾400點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遭質疑「蓋牌」陳時中罕見動怒！網提數據駁斥：世界第四

聯合新聞網 / 綜合報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，今日召開記者會時，罕見動怒。記者林俊良/攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，今日召開記者會時，罕見動怒。記者林俊良/攝影

新冠肺炎COVID-19）疫情襲捲全球，中央流行疫情指揮中心今（17）日下午召開記者會，說明國內疫情的最新情形時，有媒體質疑台灣是否利用「控制每日的篩檢量」，來營造沒有社區感染的假象。這讓過往說話溫和的指揮官陳時中動怒，認為如此的指控對檢疫人員的努力不公平。一名網友也引用數據，在PTT上發文直呼：「以篩檢比例來說，台灣已是世界的前段班」。

今日下午在中央流行疫情指揮中心的記者會上，一名記者提及，政府是否透過「控制篩檢量」的方式，來抑制確診個案的增加，製造沒有社區傳播的假象？陳時中聽到後，罕見打斷提問，直接駁斥記者的發言說到「假象這句話不對」，表示台灣的檢疫工作皆有科學根據，當務之急是加強邊境管制，抑制旅外返台的國人帶回來的疫情。

一名網友就在PTT上發文回應稱，「這記者一定沒有做功課，一直在那邊暗示蓋牌」，他也引用近期的數據圖表，認為台灣的篩檢數已經算高了。從附圖中可以看見，以篩檢比例來說，台灣的篩檢人數只比韓國、中國廣東省、義大利還要低，但「這三個國家都是社區傳播，整個大爆發、醫療體系瀕臨崩潰，才會把檢驗能量開到最大」、「……是當（台灣）醫檢師人力無上限，檢驗跟喝水一樣嗎？」

對此，網友也紛紛表示，「（台灣）沒有那麼多閒置能量」、「檢驗火力全開風險很高」、「高度危險群大部分沒事的話，根本也不需過度緊張」、「現在才正要爆，怎樣把檢驗量能用在最需要的地方才最重要」、「大海撈針只是無意義的浪費資源」。

網友提供近期數據，為台灣的檢疫成果背書。圖/PTT
網友提供近期數據，為台灣的檢疫成果背書。圖/PTT

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

為何只禁「高中以下」師生出國？ 網曝關鍵2重點

歐美防疫爆恐慌購買潮 荷蘭紅燈區竟現「搶大麻人龍」

要確診者自付健保！趙少康：他們是「有錢、年輕、有時間出去玩」

中國疫情真的在好轉？網列「3大點」分析現況

相關新聞

防疫「第二戰場」在境外移入！ 醫師曝機場檢疫困難點

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，國內近日新增個案大多是境外移入，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也提及，當務之急是強化台灣的邊境防疫。任職於林口長庚醫院的醫師吳昌騰，今（17）日於臉書上表示，「第二戰場『境外移入』真的要認真應戰！」，並引用國際科學期刊，說明「為何機場檢測難以阻止病毒傳播」。

永和趴趴走、遊葡團里長都在這！學校急通知家長防疫

新北市中和區有民眾爆料，由於「居住永和的盧禮勇」及「中和區瓦窯里長林綺芳揪團遊西葡」2事件關係人，皆在孩童就讀學校的學區...

滯留摩洛哥旅行團 明後兩天等待機位離境

我國旅行團因為新冠肺炎被困在摩洛哥無法返國，外交部今天表示，目前已有12人順利訂妥21日返國的機位，另外有7團將繼續旅遊...

行政院拍板禁止師生出國 學者：禁止命令應更細緻

行政院拍板高中以下師生禁止出國，法源依據是「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第7條。外界質疑是否過度擴大授權，...

經濟部帶傳統市場、夜市抗疫 連三個月定期消毒

新冠肺炎已經成為全球共通疫情，經濟部表示，為了協助防疫，經濟部針對全國各地638個全國公有零售市場、列管的攤販集中場及夜...

遭質疑「蓋牌」陳時中罕見動怒！網提數據駁斥：世界第四

新冠肺炎（COVID-19）疫情襲捲全球，中央流行疫情指揮中心今（17）日下午召開記者會，說明國內疫情的最新情形時，有媒體質疑台灣是否利用「控制每日的篩檢量」，來營造沒有社區感染的假象。這讓過往說話溫和的指揮官陳時中動怒，認為如此的指控對檢疫人員的努力不公平。一名網友也引用數據，在PTT上發文直呼：「以篩檢比例來說，台灣已是世界的前段班」。

防疫規格提高！農委會取消公務出國 私人行程須報備

新冠肺炎疫情升溫，國內累積確診病例多達77例，今日更一天增加10例境外移入病例；農委會今晚開會決議，即日起，會內所屬員工，原定因公出國計畫都暫時取消，若私人行程，須經主管同意，農委會會勸導農委會員工...

來源國列第3級 雇主引進移工須附居家檢疫計畫書

因印尼、越南、菲律賓及泰國4個移工來源國的旅遊警示將提升至3級「警告（Warning）」，勞動部為避免跨國移動，也推出移...

病患30天內遊遍歐洲中東 美女醫怒瞪：很難給你微笑

新冠肺炎病例從中國大陸蔓延全球，國人從境外移入紛紛中鏢，迫使台灣防疫升級，中央流行疫情指揮中心昨（16）日宣布第三級警告增加列入42國家1地區，今更加碼亞洲19國、東歐1國、美國3州建議避免所有非必要旅遊。急診科女醫師田知學就遇到一位病患30天內遊遍歐洲中東，旅遊史甚至多到要「詳附件」，於是發文勸諫民眾「沒有特殊事由，就不要出國吧！」

帶病毒回家！境外移入病例3天增24人 3旅行團釀群聚事件

新冠肺炎在台持續，近日來源指向歸國的海外旅行團。指揮中心近3天公...

暴增10例境外移入 大學師生也禁出國

大學師生也不能出國了！疫情指揮中心指揮官陳時中在17日的記者會宣布，新增10例境外移入案例，其中6人為土耳其旅行團，使台灣確診人數暴增至77人。陳時中也宣布將東歐、美國3州、日本、新加坡等19國在19

93國3地區美國3州列三級警告 指揮中心將取消免簽

歐洲境外移入案例在三天內暴增24例，為控制國內疫情，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今於例行記者會上表示，將取消外籍人士...

熱門新聞

圖表看疫情／西班牙新冠肺炎確診破萬例！馬國出現首例死亡 一表掌握全球狀況

單日最多！我增10例確診新冠肺炎 皆境外移入病例

疫情全球燒是否宣布禁止入境 陳時中：幾乎了

我國南部大學男大生確診新冠肺炎 曾與同學校外聚餐

全球第一砲！菲律賓關金融市場

新北里長率團出國引眾怒 里長哽咽親回應：下午3點說明

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。