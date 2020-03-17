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日本奧會副會長兼日足協會長 確診新冠肺炎

病患30天內遊遍歐洲中東 美女醫怒瞪：很難給你微笑

聯合新聞網 / 綜合報導
急診科女醫師田知學遇到一位病患30天內遊遍歐洲中東，旅遊史甚至多到要「詳附件」，表示「醫護都不得不用大眼瞪你了！而且真的很難給你微笑！」 圖／取自《布農Doc 田知學》粉專
急診科女醫師田知學遇到一位病患30天內遊遍歐洲中東，旅遊史甚至多到要「詳附件」，表示「醫護都不得不用大眼瞪你了！而且真的很難給你微笑！」 圖／取自《布農Doc 田知學》粉專

新冠肺炎病例從中國大陸蔓延全球，國人從境外移入紛紛中鏢，迫使台灣防疫升級，中央流行疫情指揮中心昨（16）日宣布第三級警告增加列入42國家1地區，今更加碼亞洲19國、東歐1國、美國3州建議避免所有非必要旅遊。急診科女醫師田知學就遇到一位病患30天內遊遍歐洲中東，旅遊史甚至多到要「詳附件」，於是發文勸諫民眾「沒有特殊事由，就不要出國吧！」

田知學醫師在粉專《布農Doc 田知學》貼出一張傳染病個案（含疑似病例）通報單，並寫道該位病患一個月內遊歷了歐洲、中東各國，最後再回台灣的懷抱，旅遊史多到要「詳附件」，更怒斥「醫護都不得不用大眼瞪你了！而且真的很難給你微笑！」

「冒險出國，回來真的出狀況，被填寫傳染病通報單時候，一定悔不當初吧？！」，田知學醫師表示，自己中鏢就算了，萬一心愛的家人染疫，「如果是老人、慢性疾病患者，死亡率瞬間飆高！如果是孩童，光是想像孩童關在負壓隔離病房的畫面，你忍心嗎？」，而且發病的孩童還可能讓就讀的學校全停課，嚴重後果不堪設想。

田知學呼籲，疫情當前，沒有特殊事由就別出國，大家藉此好好待在台灣休息，檢視自我健康壓力狀態、與自己對話、和家人重溫情感，不失一種好的選擇，況且台灣也有好山好水，「福爾摩沙不是叫假的！」，想要出國，請等疫情結束，因為未來機會多得是。

「我們可是來自防疫做得世界第一等的台灣哪！」田知學希望大家別讓陳時中部長團隊從年初開頭的努力白費，以及別讓所有第一線醫護人員的辛苦犧牲因為一個「出國旅遊」給毀了，台灣還要繼續團結對抗疫情到最後一刻，才是真勝利。

網友們認同地說，「非常時期，你帶回來的不是回憶，是病毒」，有醫護人員吐苦水「我連國內旅遊都不敢安排⋯只擔心萬一中鏢，除了家人危險，也會讓同事排班負擔更大」，也有人批評「這種人真的很自私，醫護人員都不能出國，隨時戒備，還有人有心情到處玩」。

新冠肺炎 COVID-19

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