代購業者赴三級疫情國家 陳時中：可能列明知故犯

新冠肺炎在台灣單日確診人數屢創新高，今（17）日一口氣增加10例，這三天以來新增的24例全是由境外移入，社會大眾普遍對疫情嚴重之際還出國遊玩非常不諒解。資深媒體人趙少康在談話節目中針對此事表示，這些確診案例大部分具有「有錢、年輕、有時間出去玩」3項特質，建議以後出國染疫回台的人，健保費用應該要自付。

2020-03-17 17:05