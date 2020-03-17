聽新聞
test
0:00 / 0:00
代購業者赴三級疫情國家 陳時中：可能列明知故犯
中央流行疫情指揮中心擬對明知故犯出國者加徵費用、公布姓名，代購業者是否屬於明知故犯。指揮官陳時中說，相關規定都已公布，代購業者很有可能會列入。
台灣的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）境外移入病例數激增，指揮中心昨天宣布，若非必要前往旅遊疫情建議第三級國家或地區，回台後接受隔離或檢疫者不僅無補償，且加徵必要的費用，一旦確診將公布姓名，近日將公布相關費用、規範。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言