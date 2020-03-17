傳旅遊業者鼓吹老人出國 陳時中喊話：別這樣做

新冠肺炎境外移入病例數激增，傳出有業者鼓吹老人家出國。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，他相信台灣民眾素質高，老人家沒這麼容易被騙，呼籲旅行業者不要這麼做。

媒體詢問，近日有旅遊業者以出國便宜，萬一對方國家有問題、政府還會派專機接回等理由，鼓吹老人家參與旅遊團出國，是否對業者開罰。

陳時中呼籲業者「真的是不要這麼做」，他認為老人家也沒這麼容易被騙，若真要跟規定牴觸、大家都不合作，那也沒辦法，但他相信台灣民眾素質高，畢竟誰希望到國外被隔離回不來，苦等政府派專機來接。

陳時中呼籲民眾配合相關規定，不要涉險出國把可能危險帶到台灣，他已連續3天呼籲民眾不要出國，希望大家忍一下，在疫情最險峻的時期一起配合。