傳旅遊業者鼓吹老人出國 陳時中喊話：別這樣做
新冠肺炎境外移入病例數激增，傳出有業者鼓吹老人家出國。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，他相信台灣民眾素質高，老人家沒這麼容易被騙，呼籲旅行業者不要這麼做。
媒體詢問，近日有旅遊業者以出國便宜，萬一對方國家有問題、政府還會派專機接回等理由，鼓吹老人家參與旅遊團出國，是否對業者開罰。
陳時中呼籲業者「真的是不要這麼做」，他認為老人家也沒這麼容易被騙，若真要跟規定牴觸、大家都不合作，那也沒辦法，但他相信台灣民眾素質高，畢竟誰希望到國外被隔離回不來，苦等政府派專機來接。
陳時中呼籲民眾配合相關規定，不要涉險出國把可能危險帶到台灣，他已連續3天呼籲民眾不要出國，希望大家忍一下，在疫情最險峻的時期一起配合。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言