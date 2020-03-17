公布明知故犯旅客姓名 陳時中：不得不為的手段
新冠肺炎疫情延燒，對於明知故犯出國者，中央流行疫情指揮中心擬開罰且公布姓名，外界質疑聲不斷。指揮官陳時中今天說，這是防疫時「不得不為」的手段。
陳時中在記者會中表示，今天新增10例境外移入病例，防疫單位還能一一做疫調，但萬一是一次新增100例，防疫人員不可能對100個人一圈圈去查，因此才會決定對於明知故犯者公布姓名，讓民眾也來幫忙，避免因明知故犯者讓防疫體系出現破口、醫療體系負荷過重。
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