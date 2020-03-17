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揪團遊西葡引眾怒！里長「不後悔」：不是為了領1萬4

公布明知故犯旅客姓名 陳時中：不得不為的手段

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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布明知故犯前往警示區染疫旅遊，將加徵防疫費用，並公布姓名。記者黃義書／攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布明知故犯前往警示區染疫旅遊，將加徵防疫費用，並公布姓名。記者黃義書／攝影

新冠肺炎疫情延燒，對於明知故犯出國者，中央流行疫情指揮中心擬開罰且公布姓名，外界質疑聲不斷。指揮官陳時中今天說，這是防疫時「不得不為」的手段。

陳時中在記者會中表示，今天新增10例境外移入病例，防疫單位還能一一做疫調，但萬一是一次新增100例，防疫人員不可能對100個人一圈圈去查，因此才會決定對於明知故犯者公布姓名，讓民眾也來幫忙，避免因明知故犯者讓防疫體系出現破口、醫療體系負荷過重。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中

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