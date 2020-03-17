新冠肺炎疫情燒！台灣是否設方艙醫院 陳時中說話了

新冠肺炎疫情延燒，方艙醫院收治患者，台灣是否跟進。指揮中心指揮官陳時中今天表示，台灣醫療量能目前沒問題，距方艙醫院的作法還很遠。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中表示，歐美疫情案例持續大爆發，但國內並沒有增加，因此近日不斷強化邊境管制，避免前陣子出國、最近回國帶回的疫情控制住，因此擴大採檢條件，盡可能把可能的人都匡列，也將過去14天有歐洲旅遊史、有症狀者回溯採檢。

陳時中說，目前共匡列500多人，其中100多人已採檢，400多人召回中，呼籲過去14天內曾遊歐者務必通報，強調這14天是防疫關鍵期，希望透過相關措施避免疫情擴散。