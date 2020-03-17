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土耳其旅遊團再添4例 15人團已9人染新冠肺炎
中央流行疫情指揮中心今(17)日公布國內新增10例新冠肺炎確定病例，都屬於境外移入，其中4例都是3月4日至13日至土耳其旅遊，與案56、57及案65至67同團，該旅行團總共有15人，截至目前共9人確診。
今天新增的四個病例，其中案68至70及案73為2女2男，年齡介於20多歲至60多歲，分別居住北部及中部(各2例)，其中1人無症狀，由衛生單位安排就醫採檢，其他3人發病日介於3月7日至14日，經就醫採檢通報，均於今日確診。
該旅行團截至目前共9人確診，已掌握接觸者共148人，將持續針對其他團員及相關接觸者擴大追蹤與採檢。
土耳其截至目前為止，通報確診案例為47例，旅遊警示也已經升級到第三級。
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