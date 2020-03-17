要確診者自付健保！趙少康：他們是「有錢、年輕、有時間出去玩」

新冠肺炎在台灣單日確診人數屢創新高，今（17）日一口氣增加10例，這三天以來新增的24例全是由境外移入，社會大眾普遍對疫情嚴重之際還出國遊玩非常不諒解。資深媒體人趙少康在談話節目中針對此事表示，這些確診案例大部分具有「有錢、年輕、有時間出去玩」3項特質，建議以後出國染疫回台的人，健保費用應該要自付。

趙少康在《鄉民來衝康》網路節目中提及，他觀察到最近的確診案例，大多具有「有錢、年輕、有時間出去玩」等3項特質，幾乎是上流社會階層。他點名案59確診高中生「沒錢能到希臘去搞2個月嗎？怎麼可能不用打工去玩啊？」，懷疑該學生的家境相當優渥，去一趟歐洲起碼需要待十幾天，旅費約十幾萬元起跳，怒批「你既然有錢你自己付健保費」。

趙少康也點名金融業的案54，騙了公司說要去日月潭，結果跑去北海道玩，使得金融圈人心惶惶。他認為這些人既然有錢出國，就應該要自己負擔醫療費用，不應該享用健保資源，「自己付錢自己負責，你自找的嘛！」。

不過，案59的親友已在網路上澄清，表示案59在1月中旬赴希臘，3月5日回台時該國並沒有旅遊警示，身體沒有症狀，當時海關也說不用自主管理，而希臘旅遊警示是在3月11日才發布，案59出現症狀的時間為12日，隔天便前往醫院就診，直到15日確診，案59的親友氣憤呼籲大家「不要再跟風亂罵了」。