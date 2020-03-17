境外確診大增…台灣防疫打壞一手好牌？ 網友點出關鍵致命敗筆

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球大爆發，台灣防疫成績優異令世界各國稱讚不已，但近兩日單日新增確診病例卻屢創新高，引發民眾憂心，有網友提問「台灣人是不是自己把一手好牌打壞了？」引熱議，認為政府一項關鍵動作未落實，真的是「贏錯地方了」。

近兩日單日新冠肺炎確診病例連創新高，多數是境外感染案例。有網友在PTT上發文，認為台灣疫情原本控制的還不錯，連幾近爆發的院內感染都奇蹟般地控制住了，也未出現大規模的社區感染情況，但沒想到，近日卻連續增加多起因出國旅遊導致感染案例，不僅自身受害還連累親友，更健保資源及補償金的耗損，質疑「台灣人是不是自己蠢到把原有的一手好牌全打壞了呢？」

貼文引來網友熱烈討論，認為目前境外感染案例大增，認為「政府自己玩爛的，全面禁飛不就沒事了」、「不禁航本來就玩半套」、「封中國不封歐美的下場」、「一直不封美日，明顯政治考量」、「贏在政治立場」、「贏在仇陸而已」、「時鐘慢了」。

另有許多網友不認同以政治角度去評斷台灣疫情現況，認為「防疫本來就不只政府政策，人民也要自律」、「自私的人一堆」、「公主號那次運氣好沒爆，結果你還在出國玩」、「政府太善良沒把惡質人物考量進去」、「人性比防疫還難處理啊」，仍肯定台灣的防疫成績，「人家一天新增三位數，我們個位數」。

新冠肺炎疫情全球延燒，許多國家紛紛祭出禁止入境措施，台灣是否也會公布禁止入境措施，衛福部長陳時中今（17）日於立法院備詢時表示「幾乎了」，實際時機仍待綜合 評估，目前因境外移入病暴增，昨（16）日已宣布高中以下師生停止出國到本學期上課日為止。