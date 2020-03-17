多國封鎖…台灣有辦法鎖國嗎 網揭關鍵：要先想鎖多久？

新冠肺炎全球持續蔓延，台灣連2天爆增確診個案，昨（16）天又新增 8 個案例，且均有境外旅遊史，確診人數累計達 67 例。目前已有不少歐洲國家如義大利、法國等鎖國、全境封鎖，對此，有網友在 PTT 發問「台灣高度仰賴國際貿易，有辦法像歐洲那樣鎖國嗎？」引起相當多的討論。

原PO在 PTT「nCoV2019」版表示，「疫情演變至今，大家應該也心知肚明，除了全面鎖國，不然怎樣也防不住。台灣身為島國，高度仰賴貿易，且尷尬的政治地位，在做決策時也綁手綁腳」，並好奇詢問大家「有辦法像歐洲國家那樣鎖國嗎？還是只能退而求其次，貫徹入境 14 天強制隔離呢？」

網友詢問：台灣有辦法像歐洲國家那樣鎖國嗎？圖／取自PTT

問題一出，隨即引發網友熱議，許多人都猜測日後很有可能走向鎖國，「全世界都會自鎖，本來結局就是這樣」、「別人鎖得差不多的時候我們也被鎖住了」、「鎖國不是全鎖好嗎？是嚴格管制出入境，物資進出口還是沒問題阿」、「各國泛指的鎖國是鎖人員，不鎖物流」、「鎖人又沒鎖貨」、「貨輪運輸又不會鎖，只不過減少人交流而已」、「現在這樣早晚會要所有娛樂業餐廳全關，經濟影響不會比較小」、「等疫情爆發了，還不是一樣要鎖，現在不鎖，等爆發了鎖也沒用了」。

有人點出鎖國的關鍵：「台灣真的鎖國可以提昇防疫的強度，但能夠維持多久的時間？半年、一年、還是 X 年？都是未知數啊！」、「這個很難說，要先想鎖國要鎖多久？你不能長遠鎖下去，但稍微一開因為你裡面人都沒抗體，馬上又會很慘，現在有種知道為啥英國要這樣做的感覺…」。

不過也有網友持否定看法，認為對經濟衝擊相當大，「中小企業遲早會倒一片的」、「全鎖下去光問你製造業的設備MIT有多少？光製造口罩，原料是石油，石化工業提煉設備台灣做的出來嗎，故障了沒原廠技師支援修的起來嗎」，「台灣可能禁不起鎖國吧 封城搞不好有可能」、「部分的產業會很慘、旅遊業差不多可全滅了，但現在的科技跟SARS的時候不一樣了、零售業反而不見得會很慘，頂多就實體店面不行、要依靠線上業務」、「政治上要只鎖人流不鎖物流沒有想像中容易」。