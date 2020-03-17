隱匿旅遊史 造成校園防疫破口將究責

中央流行疫情指揮中心昨宣布，高中以下學校停止師生出國，實施的日期及細節，仍須與教育部討論細節；不過教育部昨已對禁令前出國者，要求各校主動聯繫返台的教職員工生，掌握其海外動向，如隱匿造成校園防疫破口，將依校內獎懲規定追究責任。

至於是否也會對大專院校實施禁令？疫情中心指揮官陳時中表示，目前討論僅針對高中以下的學校實施禁令，但一切都還有變化。

陳時中表示，高中以下師生全面停止出國，開始實施的日期以及細節，仍須與教育部討論細節。教育部國教署署長彭富源則指出，因防疫為整體考量，目前傾向公私立學校皆適用，若有特殊情形需出國，應有彈性調整措施。

高中以下學校全面停止出國計畫，也引發校園憂心，若有出國比賽、交流等活動，恐怕受衝擊。教育部國教署昨晚表示，禁令期間，如有特殊必要出國者，可專案申請，但要加強回國後管理措施。

教育部也說，若師生有需要進行自主健康管理，學校應安排其在家或宿舍休息。學生不應列入缺課紀錄，並提供安心就學方案及安排學習銜接措施；教職員工應請病假，但不列入學年度病假日數。