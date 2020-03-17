聽新聞
test
0:00 / 0:00

隱匿旅遊史 造成校園防疫破口將究責

聯合報 / 記者章凱閎楊雅棠邱宜君／連線報導
教育部表示，禁令期間有特殊必要出國者，可專案申請。圖／聯合報系資料照片
教育部表示，禁令期間有特殊必要出國者，可專案申請。圖／聯合報系資料照片

中央流行疫情指揮中心昨宣布，高中以下學校停止師生出國，實施的日期及細節，仍須與教育部討論細節；不過教育部昨已對禁令前出國者，要求各校主動聯繫返台的教職員工生，掌握其海外動向，如隱匿造成校園防疫破口，將依校內獎懲規定追究責任。

至於是否也會對大專院校實施禁令？疫情中心指揮官陳時中表示，目前討論僅針對高中以下的學校實施禁令，但一切都還有變化。

陳時中表示，高中以下師生全面停止出國，開始實施的日期以及細節，仍須與教育部討論細節。教育部國教署署長彭富源則指出，因防疫為整體考量，目前傾向公私立學校皆適用，若有特殊情形需出國，應有彈性調整措施。

高中以下學校全面停止出國計畫，也引發校園憂心，若有出國比賽、交流等活動，恐怕受衝擊。教育部國教署昨晚表示，禁令期間，如有特殊必要出國者，可專案申請，但要加強回國後管理措施。

教育部也說，若師生有需要進行自主健康管理，學校應安排其在家或宿舍休息。學生不應列入缺課紀錄，並提供安心就學方案及安排學習銜接措施；教職員工應請病假，但不列入學年度病假日數。

新冠肺炎 COVID-19 教育部 疫情 陳時中 健康管理

延伸閱讀

嚴厲規範明知故犯出國 陳時中：為防疫不得不做

入境客皆須自主健康管理 我機場入境區擬賣口罩

影／跟進各縣市禁令 陳時中：全國高中以下師生禁出國

指揮中心：政院拍板將針對高中以下師生實施出國禁令

相關新聞

43國升至三級警告 高中以下本學期禁出國

我國單日新冠肺炎確診個案數量再創新高。中央流行疫情指揮中心昨天公布八名確診個案，均在國外感染，目前確診數六十七例，四十例為境外移入；為加強防疫警戒，指揮中心昨天宣布，自十七日起零時起，將東歐十三國、中東十五國與一地區、北非五國及中亞九國等旅遊疫情建議等級，提升至第三級警告。

師生出國禁令 地方影響中央 1天敲定

行政院昨拍板，高中以下學校全面停止師生出國；這一新的防疫措施，在一天內形成，可說是「地方影響中央」的結果。

日增8例新高…這一團同遊土耳其 5人染疫

中央流行疫情指揮中心昨公布新增八例新冠肺炎確診病例，再創單日新高，八名患者分別在近期前往義大利、希臘、德國、奧地利、捷克、菲律賓、埃及、西班牙、土耳其等。近兩日新增個案中，有兩人參加同一埃及旅行團，五人參加同一土耳其旅行團，都在返國後確診。

防護衣國家隊成形 公家採購相挺

總統蔡英文昨天下午訪視聚陽實業，經濟部協調國內業者，供給醫護人員百萬件防護衣、隔離衣，其中聚陽就做了十萬件。蔡英文致詞時宣布「防護衣國家隊」成形，從原料到成品都是ＭＩＴ，品質甚至比進口更好，未來政府機關及軍事單位的需求量，都要國產化，讓戰備物資維持一定生產規模。

師生不用到校上課 中原開第一槍

防疫私立中原大學超前部署昨開第一槍，廿四日下周二起，師生不用到校上課，全改網路教學，避免發生群聚感染。台灣大學則宣布，已擬定修課學生人數達一百人以上的課程，四月六日起採遠距教學，未來將視疫情發展調整，不排除所有講授課程均改遠距教學。

政院雖未下禁令…人總：執意出國 注意考績

行政院雖未對全國公務員下達出國旅遊禁令，但人事行政總處表示，執意出國者須自負風險，人事單位也會審慎考量准假與否，「一旦請假日數太多，本來就會影響考績」。

地方宣布師生禁止出國 適法性引討論

新冠肺炎疫情擴大，不少縣市政府在中央流行疫情指揮中心決策前，宣布縣市中小學師生禁止出國，適法性引起討論；有律師認為，縣市政府的出發點是好的，但適法性有問題，應先研究是否合憲。

金融圈「惹疫」 自清急喊：出國管制

新冠肺炎疫情燒到金融界，近日傳出確診業界第一例，金融圈謠言四起。多家金融業者昨天陸續發出聲明，澄清公司無人確診，也無相關接觸。金管會保險局更即時通知業者執行「出國管控」，並要求設置「防疫長」。金融業者各自出招，希望員工別再出國「惹疫」。

名家看新冠肺炎／賴香伶：政府出手 助勞資度難關

新冠肺炎疫情延燒，在防疫及產業經濟受衝擊下，連帶影響勞工勞動權益。民眾黨立院黨團總召賴香伶說，勞動部應盡速成立「新冠肺炎疫情的協助平台」，針對勞工防疫照顧假、被迫放無薪假等，提供平台窗口給予專門諮詢，資方也能透過平台尋求支援，讓勞資共同度過疫情難關。

瘋搶機票 繞著地球飛 盼「回到最安全的地方」

全球封國，各國都在搶機票。航空業直言，不只台灣人搶著回台，各國民眾都在搶機票，「大家都想要回去自己認為最安全的地方」，未來一周全球航空恐「亂七八糟」。

抗煞到抗疫 侯友宜超前部署掀跟風

新北市長侯友宜在新冠肺炎防疫處處超前部署，從要求額溫槍禁出口、建議口罩實名制、成立自主檢疫居家關懷中心、大型實兵演練到昨天禁止師生出國等，除了靠他在SARS期間的防疫經驗、長期擔任警政首長的超前部署作業模式，以及與核心幕僚全天候互動集思廣益外，「有膽識去當第一個講的政治人物」更是引發跟風的關鍵。

陳時中：明知故犯出遊確診 公布姓名

中央流行疫情指揮中心指揮官昨拋出震撼彈，指揮官陳時中宣布，即日起針對「明知故犯者」前往旅遊疫情建議第三級國家，將不補貼他們回國後居家檢疫十四天的一萬四千元，另外，若後續確診，將公布其姓名，並收取相關費用。不過，面對是否禁止旅行團出團、公布姓名之適法性、明知故犯之定義、費用計算方式等問題，陳時中僅說，還在研議，先公布是為了避免有人挑戰公權力。

熱門新聞

圖表看疫情／台灣單日暴增8病例 義單日368死創新高

1歲女燒到41.7度要求檢測被拒 台灣媽媽看英國防疫：人民被國家放生

台灣再增8確診病例達67人 東歐、中東、北非等42國旅警升至三級

里長揪團出遊西班牙 指揮中心：這些人領補助會不好意思吧

中和里長揪團爽玩西葡 臉書打卡「1人1排像商務艙」

已提升旅遊警示他仍堅持出國 醫怒嗆：去一個不夠還去第二個

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。