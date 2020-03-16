新北里長帶團遊歐還可領補助 公所憂成防疫破口

中央社 / 新北16日電

新冠肺炎疫情嚴峻，新北市有里長率團遊歐洲，預計明晚回台，依規定可領新台幣1.4萬元居家檢疫補助；中和區公所認為已成防疫負面示範，更擔心成防疫破口。

新北市民政局表示，中和區瓦磘里里長林綺芳去年12月間就開始組團，接受里民報名，當時歐洲疫情仍不嚴重，他們3月10日出遊西班牙、葡萄牙時，還只是2級旅遊警示。

民政局表示，經了解，當初團員疑因捨不得取消出遊的團費損失，才會執意出團，但由於出遊地點3月14日升級為3級警示區，依規定返台居家檢疫14天，還能領取1萬4000元的補助。

民政局表示，里長不是公務人員，出國不用向市府請假，因此，市府對里長率團遊歐一事不知情，事後查證，全市各里長都沒有組團出遊的計畫。

中和區公所表示，雖聯繫不到仍在國外的里長本人，但透過家屬確認全團已提前返台，預計明天晚上飛抵台灣；市府超前部署認真防疫，但此事已成防疫的負面示範，若再有團員染疫返台，將重創市府形象。

公所表示，已連夜查證團員名單並報請相關單位落實採檢，也會嚴格執行14天的居家檢疫，以及指示里幹事代理里長職務，以期里政及基層防疫工作推動不中斷，至於團員是否會領取居家檢疫補助屬個人權益問題，區公所不過問。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

楊潔箎與龐培歐電話 籲美不要再詆毀中國防疫的努力

執意出國染疫公布姓名 恐有適法疑慮及隱匿漏洞

歐洲各國再祭防疫措施 德國建議民眾別出國

歐美疫情告急！網友神分析「亞洲五國」防疫特色

相關新聞

17日零時起 歐洲、中東、北非等旅遊警示調整為「紅色」

為因應歐洲及中東地區「武漢肺炎」 疫情持續升溫，我國已發生多起自相關地區移入的病例，外交部今配合「中央流行疫情指揮中心」...

彰縣警官偕妻遊土耳其 如今航班停飛回不來了？

新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心今天公佈單日確診新增人數8 人創新高，其中3名確診是到土耳其旅遊，彰化縣警局一名警...

中和里長揪團爽玩西葡 臉書打卡「1人1排像商務艙」

新北市中和區瓦磘里長林綺芳，在歐洲疫情爆發期間，仍揪團前往西班牙及葡萄牙旅行，事件爆發後，林綺芳緊急關閉臉書，但搭機旅遊...

抓到了！永和盧禮勇居家檢疫趴趴走 在北市被逮

新北市今公布一名家住永和區、應居家檢疫卻失聯者的民眾盧禮勇，盼全民協尋，晚間7時就在台北尋獲盧禮勇，後續將移送集中檢疫及裁罰...

新北中和傳里長揪團遊西葡 返台還可領1萬4補助金

新北市中和區瓦磘里長林綺芳傳揪團前往西班牙及葡萄牙旅行，旅程長達11天，在歐洲疫情爆發、感染人數不斷增加期間，仍有約20...

里長揪團出遊西班牙 指揮中心：這些人領補助會不好意思吧

媒體披露新北市某區里長在Line群組揪團前往西班牙、葡萄牙旅遊，旅程長達11天，全團已出發，20日返台。爆料指出，行前曾...

遏止旅遊方法多 直接規定「公布姓名」與極權國家無異

中央流行疫情指揮中心指揮官今拋出震撼彈，宣布即日起針對「明知故犯者」前往旅遊疫情建議第三級國家，將取消回國後居家檢疫的補...

執意出國染疫公布姓名 恐有適法疑慮及隱匿漏洞

明知危險還去疫情列警告國家，若回國確診將被公布姓名。有法律背景的醫師說，公布姓名是行政罰，須明文規定，目前找不到相關法源...

外交部宣布 部分亞太地區國家旅遊警示「黃色」

新冠肺炎在亞太地區若干國家疫情有持續擴大，且許多國家已採取各項入出境限制措施，為提醒國人注意前往相關亞太國家商旅所可能面...

考量防疫先行 指揮中心新增「二＋級」旅遊疫情警示

中央流行疫情指揮中心14日下午二時起，預告宣布明（17日）起將歐洲27國升級，但當天下午二時起，就採取相關邊境管制措施，...

防疫車隊轉包成防疫漏洞？交通部： 沒有這樣的情形

外界質疑，防疫車隊似乎向下發包，無完善防護裝備，交通部次長祁文中今特地親赴指揮中心記者會澄清，防疫車隊並無外包情形，且車...

硬去3級警示區者公布姓名 政院：保護國人非暴露個資

中央流行疫情指揮中心今宣布防疫從嚴，明知故犯前往三級警告區域者，回台後若確診，將不發給隔離檢疫補償，且將公布姓名，並追徵...

熱門新聞

圖表看疫情／台灣單日暴增8病例 義單日368死創新高

1歲女燒到41.7度要求檢測被拒 台灣媽媽看英國防疫：人民被國家放生

台灣再增8確診病例達67人 東歐、中東、北非等42國旅警升至三級

里長揪團出遊西班牙 指揮中心：這些人領補助會不好意思吧

已提升旅遊警示他仍堅持出國 醫怒嗆：去一個不夠還去第二個

居家檢疫卻失聯！新北公告協尋永和盧禮勇

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。