嚴厲規範明知故犯出國 陳時中：為防疫不得不做

疫情指揮中心對前往旅遊疫情建議第三級警告區旅遊者，祭出強硬措施。指揮官陳時中說，對明知故犯者，政府已多次告知不要去又偏要去，回來還染病造成社會負擔，規範很嚴厲，但不得不做。他也坦言，還沒跟法務部討論。

中央流行疫情指揮指揮官陳時中下午在記者會表示，近日國內COVID-19（武漢肺炎）確診個案都為境外移入，且多與國外旅遊相關，為避免民眾赴國外旅遊不幸染病，造成國內社區防疫壓力，將祭出3個措施防範。

自3月17日起，台灣民眾在指揮中心發布國際旅遊疫情建議等級第三級國家或地區後，非必要前往該等國家或地區，返國後接受隔離或檢疫者，不得領取補償，且加徵必要的費用，費用將另外公布。這些個案如果回台又確診，若違反相關檢疫規定、確診，將公布姓名。

陳時中指出，此規範很嚴厲，但因疫情嚴峻，不得不為。如果沒有加嚴規定，怕違反規定的人會更多，也會造成防疫負擔。法源依據是嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第8條，對於違反相關規定者，可公布個資或其他防治控制措施。

陳時中說，現在疫情從亞洲轉移到歐洲、中亞、中東，本土維持27例、但境外有40例，比上一波又急又快，希望民眾這段時間一定要忍耐，不必要行為不要做，大家一起防禦，把事情做好，規定很嚴厲，但不得不這樣做。

不少媒體質疑，公布確診的出國者姓名有疑慮；陳時中說，過去希望大家不要肉搜確診者，和現在情境不同。明知故犯者是明明希望他不要去，且多次提醒，但執意要去，且又確診，回來要叫社會幫忙分擔，必須讓大家有所警示。

對於何謂「非必要」前往第三級國家的標準，陳時中說，17日將公布規範細節，包含回台後需要加徵的費用範圍。但很確定，出國旅遊屬於非必要。

有媒體質疑，沒有公布確診者就會有肉搜疑慮，若公布可能有負面效應，是否有跟法務部討論相關細節；陳時中也坦言，還沒有跟法務部討論。

此外，不少縣市要求高中以下師生不得出國，陳時中說，指揮中心目前公布的限令更為嚴格，且指揮中心有跟行政院建議，行政院也接受建議，認同高中以下師生停止出國到本學期上課日為止，實施細節會跟教育部談。