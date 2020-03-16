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新冠肺炎境外移入暴增 埃及土耳其旅遊團有群聚

中央社 / 台北16日電

疫情指揮中心今天宣布，新增8例2019冠狀病毒疾病確診，全都有國外旅遊史，以歐洲居多。近日疫情已出現埃及、土耳其旅遊團群聚，其中土耳其全團15人，已有5人確診。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會宣布，新增8例COVID-19（2019冠狀病毒疾病，俗稱新冠肺炎）病例。

案60為中部20多歲女性，2月9日至3月11日獨自赴義大利、希臘、德國旅遊，12日入境，14日出現發燒、畏寒及倦怠就醫，經通報檢驗，於今日確診。

案60自述3月5日至9日在德國入住的青年旅館中，同房旅客狂咳不止，由於2人共用衛浴且未戴口罩，研判案60遭該名旅客感染的可能性較高。

案61為南部50多歲女性，3月5日至14日與另1名家人參加奧地利、捷克團體旅遊，14日入境時因發燒被檢疫站攔檢送驗，於今日確診。初步掌握接觸者共20人（含同團領隊及團員共18人），其中案61同行家人於3月15日出現發燒症狀，已通報送驗並收治負壓隔離病房。

案62為北部60多歲女性，3月7日至14日與另1名家人到菲律賓探親，12日於菲律賓當地出現發燒、咳嗽、肌肉痠痛、後眼窩痛症狀，14日入境後由家人送到醫院就醫並採檢送驗，於今日確診。案62在菲律賓期間曾與來自美國的家人接觸（已於3月14日返回美國），該名家人也於3月12日出現咳嗽症狀，3月16日已於美國當地採檢。

案63為北部50多歲男性，為15日公布案55（領隊）於3月3日到12日至埃及旅遊的同團團員。案63於3月13日晚間因咳嗽有痰、流鼻水、寒顫等症狀至醫院就醫後通報送驗，於今日確診。依案55及案63發病日研判，為一起境外旅遊群聚事件。埃及旅遊團群聚截至目前已掌握接觸者共98人，除案63確診外，其餘接觸者無疑似症狀。

案64為北部20多歲男性，2019年8月底到西班牙就學，由於就讀學校有確診個案，故與就讀同校的家人及同學一同返國，於3月12日入境。案64與15日公布的案58為同校同系所學生，雖互不認識，但由於該校先前已出現確診病例並且停課，研判2人於校園群聚感染的機會較大。

案65至67為南部2名50多歲女性及1名60多歲男性，3月4日至13日土耳其（與案56、57同團），分別於3月14日、15日發病，3月15日晚間由衛生單位通知前往醫院採檢通報，於今日確診；該旅行團群聚截至目前共計5人確診，接觸者持續追蹤中。

陳時中說，土耳其旅遊團全團15人，已經有5人確診。

指揮中心再次呼籲，世界衛生組織已宣布疫情於全球大流行，民眾如必須出國，應加強手部及呼吸道衛生等個人防護措施；返國入境時如有不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員；返國後務必落實14天居家檢疫或自主健康管理。

新冠肺炎 COVID-19

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