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案59學生「1月飛往希臘」網怒詛咒 親友揭真相：不要跟風亂罵

聯合新聞網 / 綜合報導
中央流行疫情指揮中心15日公布新增6例境外移入新冠肺炎病例（案54至59）。 報系資料照／記者蘇健忠攝影
中央流行疫情指揮中心15日公布新增6例境外移入新冠肺炎病例（案54至59）。 報系資料照／記者蘇健忠攝影

昨（15）日中央流行疫情指揮中心單日公布6例新冠肺炎COVID-19）確診病例，全為境外移入案例，其中有4例為遊歐後確診，另2例則是遊泰國、日本、埃及後發病，而不少網友對此也出面撻伐，譴責他們在疫情如此嚴重之際仍堅持出國，甚至有人揚言要詛咒他們。對此，案59親友出面抱屈，表示案59出國時間在1月中旬，回國時希臘並沒有旅遊警示、身體沒有症狀，海關也說不用自主管理，她氣憤說到「大家不要再跟風亂罵了，還詛咒人的真的太過了」。

有網友在「Dcard」發文表示自己的親戚和案59同校，互相認識，對於外界一直將矛頭指向確診病患，她相當不滿，她表示「當事人有說，起初回國時並沒有症狀，而當時所在區域也幾乎沒有什麼疫情，而且回國時他也有重新買了回程機票，就為了轉機安全一點，回國後『海關說他不用自主管理』且希臘在3月5日根本還沒有旅遊警示，也沒有旅遊禁令，也就是合法出國的」，而原PO也附上時間點，表示案59在1月中旬出國，3月5日回國，而希臘旅遊警示在3月11日發布，他出現症狀的時間為12日，隔天便前往醫院就診，直到15日確診。

原PO對於網友指控案59不居家檢疫、出去聚會回應，表示「他除了吃飯跟打球都有戴著口罩，不知道的人不要再亂說了，如果要嘴人家為何要聚會什麼的，我只想說難道你有未卜先知的能力，他一感覺有不舒服也有馬上通報衛生署，並沒有想要拖延大家的時間，而且現在也不確定是不是國外帶回來的」，而最後她也呼籲大家不要在罵人，因為沒有人希望自己生病，當事人也受到很大的打擊，希望大家不要再網路霸凌。

貼文一出後，許多網友紛紛留言，表示「呵呵，台灣民粹真可怕，霸凌到什麼髒話都出來了」、「各種聖人，我看是自己出不了國吧，那些嘴不停的能有多少是原本要出國取消行程的，還一堆時間軸錯亂的」、「我就是覺得就算沒有被列為級別，也可以自己在家防疫的，畢竟出國就是有風險」、「只能說危機感很差吧，這個傳染力就很強，不管那個地方有沒有列入幾級疫區，能提早回來就回來，回來了就自動做好隔離」、「呵，所以這就是政府選擇不公開的原因，當初還一堆人說為何不公開」。

而有網友則質疑「高中以下2月25日就開學了欸，延後兩週是為了讓學校有時間準備、讓可能有感染的人過滿潛伏期，不是讓他多兩週在國外玩 而且他還比開學時間晚了一週才回來上課，真不知道家人跟他自己在想什麼」，而原PO則是表示「機票本來就訂好3月5日回來了，不是因為延後兩週開學才故意玩那麼久，關於這點也希望大家不要再誤會他了。」

新冠肺炎 COVID-19

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