健保卡、車票恐傳播病菌？ 醫師公開實用「防疫包」

新冠肺炎疫情持續，國人自主防護意識雖高，但病毒仍可能藏在我們沒注意的地方，一不小心就會染上疾病。醫師指出，看病時常用的「健保卡」其實非常容易帶有病菌，另外他也分享超實用的「新冠肺炎防疫包」，幫助大家度過疫情。

談話性節目《 健康2.0 》日前邀請醫師王偉勛，他提到去醫院看病時常用的健保卡，因為在醫院環境充滿各種病菌，如果健保卡上帶有病菌，就有可能經由「讀卡機」傳播到其他卡上，因此看完病一定要記得洗手。另外現金也是一樣容易沾染到細菌的物品，醫師表示，若不想碰觸到上頭的病菌，可以使用信用卡或手機付款，使用後最好也要消毒。

除了健保卡及現金外，醫師還點名「車票」也是容易帶有病菌的物品，因為有的人會用嘴巴咬著車票趕車，或在上完廁所沒洗手就碰車票，經過卡片機而沾上病菌。王偉勛強調，卡片類的東西都建議用卡片套收納，並在使用後也要進行清潔或消毒，才能避免將病菌帶回家中。

最後王偉勛更分享實用的「新冠肺炎防疫包」，裡頭裝有手套、沒水的原子筆、乾洗手及濕紙巾等防疫小物。而包包的尺寸也有玄機，要選擇表面防水且光滑平整的材質，這樣在被汙染時才比較容易清潔。