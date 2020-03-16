堅持出國染疫醫提「自費治療」 喊：再不管制會更多

中央疫情指揮中心15日公布6例的新冠肺炎確診案例皆屬境外移入，醫師白永嘉對此提出4項建議，要非公務行程到疫區旅遊的感染者自費治療，並說「再不管制會有更多新增案例」，而指揮中心也將於16日提出相關懲處辦法。

指揮中心表示，15日新增6例確診病例分別是泰國、日本、埃及、土耳其、西班牙和希臘等國外旅遊史，因國外疫情蔓延快速，而近日新增個案多為境外移入個案，急診醫師白永嘉也在臉書發文指出，「目前全球疫情蔓延，台灣現在是最安全的地方，卻還是有人執意要出國」。

而白永嘉也提出4項建議，包含非公務行程前往疫區而隔離者，不應該領取隔離費用，且隔離相關費用需自付，而非公務行程到疫區而感染者應自費治療費，另外非公務而感染導致其他人受影響隔離建議與相關治療費用都應負責，不過若是企業公務行程則是由企業負責。

白永嘉提到，「當初怕帶病毒回來沒有醫護可以用，但民眾卻可以出國還帶了病毒回來，而治療也不用花錢，隔離還會再給錢」。他認為，若再不管制會有更多新增案例，而且台灣資源有限，要全力防堵疫情民眾真的要限制出國。

指揮中心將於16日針對「非必要卻執意前往第三級旅遊警示國家」提出相關懲處辦法，應變官莊人祥表示，若是旅遊就是非必要，而出公差則會判斷是否為公司指派，如果是奔喪等特殊情況也將會另外考量。