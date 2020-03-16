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台大學者籲：新冠肺炎列第一類法定傳染病
新冠肺炎疫情進入全球大流行階段，但各國防疫手法及態度卻大不同。台大公衛學院呼籲，新冠肺炎應比照霍亂、鼠疫，升級為「國際檢疫法定傳染病」，全面提高各國防疫規格；我國也應明定新冠肺炎為「第一類法定傳染病」，強化官方控管力度。
台大公共衛生學院今天召開抗新冠肺炎說明會。公共衛生碩士學位學程主任陳秀熙表示，新冠肺炎已達全球大流行，部分國家如中國大陸、美國採取高強度防疫措施，但部分國家如英國，卻採「佛系防疫」不檢測、輕症不治療等，各國防疫手法及態度大不同。
陳秀熙表示，部分國家放任新冠肺炎疫情，將加速全球新冠肺炎疫情惡化，全球抗疫戰線已出現漏洞。
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