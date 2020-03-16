已提升旅遊警示他仍堅持出國 醫怒嗆：去一個不夠還去第二個

中央流行疫情指揮中心15日公布新增6例新冠肺炎確診病例，皆均屬境外移入個案，其中案54仍堅持去已提升警示的地區旅遊，讓麻醉科醫師邱豑慶在臉書酸，「去一個不夠你有去第二個」，並喊「大家可以共體時艱，不要再出國了嗎？」

邱豑慶15日在臉書「麻的法課邱豑慶醫師」發文表示，「新增幾例大部分都是堅持出國玩的」，而案54的30歲年輕人仍故意要去先前就已經提升旅遊警示的泰國和北海道旅遊，讓他喊「去一個不夠你有去第二個嗎？」

邱豑慶提到，很多堅持出國旅遊的人會認為「機票好便宜，飯店好便宜，沒人跟我搶，不衝一波嗎？」、「反正中鏢回來，健保會治療我啊，我又不是沒繳稅沒繳保費」，但他指出，「這真的跟流感不一樣，感染武漢肺炎以後有可能留下永久的傷害哦。」，因此也呼籲，「大家可以共體時艱，不要再出國了嗎？」

而網友對此留言表示，「這段期間還去警示區玩真的沒道德」、「浪費醫療資源」、「真的拜託不要再出國，增加醫療負擔！」也有人指出，「坐飛機時能保證機上沒有警示區的旅客嗎？」、「搭飛機就是風險很高的事了，密閉空間、長時間、四周可能坐著不知道從哪裡來的人、多人一起共用的廁所」，還有人認為，「國家已經提升旅遊警示後還執意出國玩的人，本就不應該給予保險給付否則等同鼓勵冒險」。