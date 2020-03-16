快訊

南韓「教會疫情」再來! 首都圈社區教堂46名教友感染

疫情下的政壇波濤 準副總統賴清德另樹政治旗幟、動作頻頻

已提升旅遊警示他仍堅持出國 醫怒嗆：去一個不夠還去第二個

聯合新聞網 / 綜合報導
中央疫情指揮中心指揮官陳時中（左二）表示，15日新增六例境外移入案例。記者潘俊宏／攝影
中央疫情指揮中心指揮官陳時中（左二）表示，15日新增六例境外移入案例。記者潘俊宏／攝影

中央流行疫情指揮中心15日公布新增6例新冠肺炎確診病例，皆均屬境外移入個案，其中案54仍堅持去已提升警示的地區旅遊，讓麻醉科醫師邱豑慶在臉書酸，「去一個不夠你有去第二個」，並喊「大家可以共體時艱，不要再出國了嗎？」

邱豑慶15日在臉書「麻的法課邱豑慶醫師」發文表示，「新增幾例大部分都是堅持出國玩的」，而案54的30歲年輕人仍故意要去先前就已經提升旅遊警示的泰國和北海道旅遊，讓他喊「去一個不夠你有去第二個嗎？」

邱豑慶提到，很多堅持出國旅遊的人會認為「機票好便宜，飯店好便宜，沒人跟我搶，不衝一波嗎？」、「反正中鏢回來，健保會治療我啊，我又不是沒繳稅沒繳保費」，但他指出，「這真的跟流感不一樣，感染武漢肺炎以後有可能留下永久的傷害哦。」，因此也呼籲，「大家可以共體時艱，不要再出國了嗎？」

而網友對此留言表示，「這段期間還去警示區玩真的沒道德」、「浪費醫療資源」、「真的拜託不要再出國，增加醫療負擔！」也有人指出，「坐飛機時能保證機上沒有警示區的旅客嗎？」、「搭飛機就是風險很高的事了，密閉空間、長時間、四周可能坐著不知道從哪裡來的人、多人一起共用的廁所」，還有人認為，「國家已經提升旅遊警示後還執意出國玩的人，本就不應該給予保險給付否則等同鼓勵冒險」。

新冠肺炎 COVID-19 旅遊警示

延伸閱讀

中共對疫情公然「甩鍋」，美中新冷戰升溫

防疫功不可沒！不只唐鳳 台灣這群「醫師官員」被日網友讚爆

新冠疫情暴露台灣「異常醫療行為」 外科醫嘆：扭曲健保原意

NBA／籃球場上穿防護衣鬥牛 球星貼影片球迷不買單

相關新聞

網友揭台灣防疫超強關鍵原因 「我們為了這天準備了17年」

COVID-19（新冠肺炎）疫情蔓延全球，相較他國，台灣的防疫表現可圈可點，甚至被南韓媒體以「拿A」來形容；對此，有網友在臉書發文表示，好友的妹妹在疾管署服務，對於台灣防疫能力優於他國一事，她認為，是因為「我們為了這一天，準備了17年。」

校園防疫 鄭文燦宣布8月前學校出國計畫一律取消

桃園市長鄭文燦今天上午主持防疫專案會議，聽取教育、衛生各局處防疫會報後，他說，疫情全球大流行已經形成，旅遊風險大幅提高，...

部長認證！網友整理指揮中心開會組合 這組代表有「新案例」

為了讓國人了解疫情最新狀況，疫情指揮中心每天都會召開記者會說明，並且因應不同狀況而有不同官員列席。近日有網友觀察出7種「開會組合」，民眾只要看到他們出席就大概可以了解當日記者會的內容，就連衛福部長也證實網友的觀察「很準確」。

校園拚防疫 侯友宜：6月底前新北師生不准出國

北部高中生確診新冠肺炎，校園確診案例已引發家長、學校高度警戒。新北市長侯友宜今宣布，所有師生原則上一率不准出國，在6月底...

已提升旅遊警示他仍堅持出國 醫怒嗆：去一個不夠還去第二個

中央流行疫情指揮中心15日公布新增6例新冠肺炎確診病例，皆均屬境外移入個案，其中案54仍堅持去已提升警示的地區旅遊，讓麻醉科醫師邱豑慶在臉書酸，「去一個不夠你有去第二個」，並喊「大家可以共體時艱，不要再出國了嗎？」

南投縣不禁學生出國 但規勸家長別「自找麻煩」

新冠肺炎疫情延燒，新北市長侯友宜今宣布，高中以下師生6月底前原則上禁止出國；對此，南投縣長林明溱說，上周已布達縣府同仁禁...

中科報佳音 園區廠商研發出新冠肺炎檢測試劑

中部科學園區管理局上午發出新聞稿指出，園區廠商瑞基海洋生物科技股份有限公司已取得2019新型冠狀病毒病毒之基因序列，並研...

指揮中心記者會 延至1600舉行

新冠肺炎疫情持續，中央流行疫情指揮中心今記者會，原訂於下午2時舉行，但指揮中心中午臨時宣布，延至下午4時舉行。

案59高中生接觸者增 今起全班停課

昨國內新增六名新冠肺炎確診個案，其中案59為北部男高中生。中央流行疫情指揮中心表示，案59所就讀的班級今天起停課，該個案...

新北禁師生出國 高市教育局長：不會禁止但會勸阻

北部高中生確診新冠肺炎，校園確診案例已引發家長、學校高度警戒。新北市長侯友宜今宣布，所有師生原則上一律不准出國，在6月底...

新冠肺炎全球大流行 台大學者籲升級第一類法定傳染病

新冠肺炎疫情進入全球大流行階段，但各國防疫手法及態度卻大不同。台大公衛學院呼籲，新冠肺炎應比照霍亂、鼠疫，升級為「國際檢...

影／美國安養院淪陷釀26死 防疫啟示：長照防線不能破

世界衛生組織11日終於宣布，新冠肺炎(COVID-19)疫情達全球大流行等級，就在歐美相繼淪陷時，華盛頓州柯克蘭市的一間...

熱門新聞

案59確診為高中生！相關接觸者達16人 該班停課14天

圖表看疫情／義單日368死創新高 美降息四碼救經濟

暴增6例境外移入 西班牙留學生、青少年遊希臘都確診

被爆和張益贍不倫戀 蔡宜芳今臉書道歉了

確診高中生已掌握7家人6聚餐同學 就讀班級要停課

埃及團導遊疑搭郵輪染疫 確診上班族遭爆料謊稱未出國

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。