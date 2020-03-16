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部長認證！網友整理指揮中心開會組合 這組代表有「新案例」

聯合新聞網 / 綜合報導
中央疫情指揮中心每天都會召開記者會說明疫情現況，有網友就整理出，只要看當天有誰出席，就知道當天的記者會內容是什麼。記者潘俊宏／攝影
中央疫情指揮中心每天都會召開記者會說明疫情現況，有網友就整理出，只要看當天有誰出席，就知道當天的記者會內容是什麼。記者潘俊宏／攝影

為了讓國人了解疫情最新狀況，疫情指揮中心每天都會召開記者會說明，並且因應不同狀況而有不同官員列席。近日有網友觀察出7種「開會組合」，民眾只要看到他們出席就大概可以了解當日記者會的內容，就連衛福部長也證實網友的觀察「很準確」。

有網友近日整理出7種疫情指揮中心的開會組合，這7種組合當中，只要當天陳時中單獨出場，代表沒有新增案例，但若陳時中與專家諮詢小組召集人張上淳一起出現，就代表當天有新案例。

其他組合還包括「陳時中＋衛福部醫事司司長石崇良」代表有醫護人員相關限制規定、「陳時中＋外交部」表示要提升旅遊警示、「陳時中＋陸委會主委陳明通」說明當日有陸配及其子女相關問題、「陳時中＋教育部部長潘文忠」代表學校停課及「陳時中＋物資組組長王美花」代表口罩分配問題，分別有各自因應的狀況。

對此，據《Ettoday新聞雲》報導，15日召開記者會時，陳時中被問及此事表示，網友的觀察「還蠻準確的」，其實這當中並沒有刻意安排，只是由於記者會提問範圍廣大，一個人無法準備得那麼齊全，因此才會依照發生的問題邀請相關人員出席，讓記者能夠一次得到所有答案。

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