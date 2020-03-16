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美台合作抗疫 陳時中：美值得信任

聯合報 / 記者鄭媁、賴于榛楊雅棠／台北報導
美國在台協會昨聲明，將與台灣共同對抗「武漢冠狀病毒」。疫情指揮中心指揮官陳時中表示，美國是值得信任的夥伴。 圖／聯合報系資料照片
美國在台協會昨聲明，將與台灣共同對抗「武漢冠狀病毒」。疫情指揮中心指揮官陳時中表示，美國是值得信任的夥伴。 圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎疫情全球延燒，美國在台協會（ＡＩＴ）昨發布聲明指出，將加強與台灣衛福部的協調與合作，共同對抗「武漢冠狀病毒」（the Wuhan coronavirus）。我總統府及外交部昨對ＡＩＴ聲明表達支持，強調台灣願貢獻己力分享防疫經驗給國際社會。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，美國是值得相當信任的夥伴，兩國之間一直維持良好關係，而醫藥為其強項，最近因為防疫投入大量資源在生技和科技發展，因此台灣積極尋求與美方合作，美國也樂於有這樣合作的夥伴。

至於對美是否採全面管制，或仍採分區分州管制？陳時中表示，邊境管制一定是從分區開始，如同對中國大陸邊境管制方式也是從武漢、湖北、浙江、廣東等省分開始，最後才全部提升，美國也是，除了華盛頓州、紐約州與加州這三州外，其他地區都列為一級旅遊警示，歐洲則是因為發現案例暴增，而一致升級。

ＡＩＴ在聲明中使用「武漢冠狀病毒」一詞，是延續美國國務卿龐培歐的說法。龐培歐日前接受兩家美國媒體專訪，皆稱新冠病毒為「武漢病毒」。

新冠肺炎 COVID-19 龐培歐 陳時中 旅遊警示 美國在台協會 華盛頓 衛福部

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