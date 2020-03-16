聽新聞
test
0:00 / 0:00
美台合作抗疫 陳時中：美值得信任
新冠肺炎疫情全球延燒，美國在台協會（ＡＩＴ）昨發布聲明指出，將加強與台灣衛福部的協調與合作，共同對抗「武漢冠狀病毒」（the Wuhan coronavirus）。我總統府及外交部昨對ＡＩＴ聲明表達支持，強調台灣願貢獻己力分享防疫經驗給國際社會。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，美國是值得相當信任的夥伴，兩國之間一直維持良好關係，而醫藥為其強項，最近因為防疫投入大量資源在生技和科技發展，因此台灣積極尋求與美方合作，美國也樂於有這樣合作的夥伴。
至於對美是否採全面管制，或仍採分區分州管制？陳時中表示，邊境管制一定是從分區開始，如同對中國大陸邊境管制方式也是從武漢、湖北、浙江、廣東等省分開始，最後才全部提升，美國也是，除了華盛頓州、紐約州與加州這三州外，其他地區都列為一級旅遊警示，歐洲則是因為發現案例暴增，而一致升級。
ＡＩＴ在聲明中使用「武漢冠狀病毒」一詞，是延續美國國務卿龐培歐的說法。龐培歐日前接受兩家美國媒體專訪，皆稱新冠病毒為「武漢病毒」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言