美台合作抗疫 陳時中：美值得信任

國內昨新增六例新冠肺炎確診案例，累計五十九例，確診案例包括留學生、旅客與領隊導遊。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，「這是單日新增最多境外移入病例的一天」，其中四人遊歐後確診，另兩人遊泰國、日本、埃及後發病。令人擔心的是案五十九的高中男生，他於確診前社區活動活躍，且長達十天，與友人打球、聚餐，他所就讀班級也因此停課，成為疫情以來，學校班級停課的首例。

2020-03-16 00:26