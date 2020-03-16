高中生染疫 校園大消毒 教師工會促防疫升級

北部高中生確診新冠肺炎，校園確診案例已引發家長、學校高度警戒。全國教師工會總聯合會理事長張旭政昨說，首例出現對教育界衝擊大，他呼籲校園防疫應強化升級，近期有出國旅遊史的學生，都應戴口罩且座位與其他學生保持距離。

這所學校昨立即進行校園消毒，至晚間仍持續進行。記者致電該校校長，對方強調這必須問疾管署，自己也在跟相關單位聯繫；學務主任也低調回應，一切依照疾管署規定，無法多做回應。

教育部昨說，確診個案學校應暫停各項大型活動，包括運動會、社團活動等，教師也取消以跑班方式授課。學生若身體不適，應盡速就醫或在家休息不上學，學校不會列入出缺席紀錄。

張旭政說，近日國人新增案例多為境外感染，「任何從國外回來的人，都有染病風險」。他建議，教育部應發文全國各級學校，只要是從國外回來的學生，應落實戴口罩，而且座位應與其他人保持一點八公尺距離，落實十四天自主健康管理。

張旭政也說，中小學一個班級停課後，曾接觸過確診學生的老師也強制休假檢疫，「但任課老師往往要教好幾班」，中小型學校可能找不到老師上課。在師資人力方面，他建議學校提前落實線上教學，或是安排其他任課老師「救火」，教育部也應從寬給予教師超鐘點授課的上限。

台灣家長教育聯盟理事長謝國清也說，學校端要主動擴大防疫教育，呼籲學生勤洗手、且避免不必要出國；剛回國的學生，也應主動請假進行自主健康管理。

台北市教師會政策部主任徐欣怡表示，教師會也一直呼籲，學校老師是最危險的一群，尤其是高中老師，必須跑班授課，希望配給老師足夠口罩，否則擔心老師成了傳染媒介。昨天中央流行疫情指揮中心仍僅著重學生，沒有提及老師保護措施，感到很遺憾。

台北市高中學生家長聯合會總會長蕭錦戎表示，政府防疫仍有加強的空間，例如配給學校的防疫物資有限，很多額溫槍、紅外線熱像儀等，都是家長會自行採買，政府應該再積極一點。