快訊

全英羽賽／戴資穎甜蜜復仇 奪冠重返球后

「扶龍王」真的跳海啦！ 王世堅悄悄在蘭嶼兌現承諾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高中生染疫 校園大消毒 教師工會促防疫升級

聯合報 / 記者章凱閎張世杰／台北報導
高中生確診新冠肺炎，學校高度警戒，除了量測體溫、要求戴口罩，也備有酒精供消毒使用。記者黃義書／攝影
高中生確診新冠肺炎，學校高度警戒，除了量測體溫、要求戴口罩，也備有酒精供消毒使用。記者黃義書／攝影

北部高中生確診新冠肺炎，校園確診案例已引發家長、學校高度警戒。全國教師工會總聯合會理事長張旭政昨說，首例出現對教育界衝擊大，他呼籲校園防疫應強化升級，近期有出國旅遊史的學生，都應戴口罩且座位與其他學生保持距離。

這所學校昨立即進行校園消毒，至晚間仍持續進行。記者致電該校校長，對方強調這必須問疾管署，自己也在跟相關單位聯繫；學務主任也低調回應，一切依照疾管署規定，無法多做回應。

教育部昨說，確診個案學校應暫停各項大型活動，包括運動會、社團活動等，教師也取消以跑班方式授課。學生若身體不適，應盡速就醫或在家休息不上學，學校不會列入出缺席紀錄。

張旭政說，近日國人新增案例多為境外感染，「任何從國外回來的人，都有染病風險」。他建議，教育部應發文全國各級學校，只要是從國外回來的學生，應落實戴口罩，而且座位應與其他人保持一點八公尺距離，落實十四天自主健康管理

張旭政也說，中小學一個班級停課後，曾接觸過確診學生的老師也強制休假檢疫，「但任課老師往往要教好幾班」，中小型學校可能找不到老師上課。在師資人力方面，他建議學校提前落實線上教學，或是安排其他任課老師「救火」，教育部也應從寬給予教師超鐘點授課的上限。

台灣家長教育聯盟理事長謝國清也說，學校端要主動擴大防疫教育，呼籲學生勤洗手、且避免不必要出國；剛回國的學生，也應主動請假進行自主健康管理。

台北市教師會政策部主任徐欣怡表示，教師會也一直呼籲，學校老師是最危險的一群，尤其是高中老師，必須跑班授課，希望配給老師足夠口罩，否則擔心老師成了傳染媒介。昨天中央流行疫情指揮中心仍僅著重學生，沒有提及老師保護措施，感到很遺憾。

台北市高中學生家長聯合會總會長蕭錦戎表示，政府防疫仍有加強的空間，例如配給學校的防疫物資有限，很多額溫槍、紅外線熱像儀等，都是家長會自行採買，政府應該再積極一點。

新冠肺炎 COVID-19 口罩 健康管理 疫情 高中老師 全國教師工會總聯合會 停課

延伸閱讀

高中生確診首例 教育部：該校取消教師跑班授課

新冠肺炎疫情嚴峻 全教總籲私立中學停止入學考試

防疫停課標準出爐 1校2確診 全校停課14天

中小學配多少口罩才夠？家長團體：起碼每個小孩都有

相關新聞

單日暴增6境外移入 高中生確診全班停課首例

國內昨新增六例新冠肺炎確診案例，累計五十九例，確診案例包括留學生、旅客與領隊導遊。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，「這是單日新增最多境外移入病例的一天」，其中四人遊歐後確診，另兩人遊泰國、日本、埃及後發病。令人擔心的是案五十九的高中男生，他於確診前社區活動活躍，且長達十天，與友人打球、聚餐，他所就讀班級也因此停課，成為疫情以來，學校班級停課的首例。

陳時中：疫情高峰難測 只能一波一波守

我國五十九名確診個案中，三十六人為境外移入，來自十六個國家，最近一周，以歐洲國家居多，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，若歐洲沒有淪陷，我國幾乎可以鬆口氣，但現在已經很難預測全球疫情何時達到高峰，只能「一波一波來、一波一波守。」

網傳第54例謊稱國內旅遊 卻連玩兩國

新冠肺炎全球增溫，出國旅遊爭議多，有些人是職業所需，無奈染疫，有人卻是私自出國染疫，連累同事而引起抱怨。

高中生染疫 校園大消毒 教師工會促防疫升級

北部高中生確診新冠肺炎，校園確診案例已引發家長、學校高度警戒。全國教師工會總聯合會理事長張旭政昨說，首例出現對教育界衝擊大，他呼籲校園防疫應強化升級，近期有出國旅遊史的學生，都應戴口罩且座位與其他學生保持距離。

名家看新冠肺炎／黃金舜：藥局助賣口罩是好厝邊

口罩實名制二月六日實施迄今，韓國等不少國家前來取經，但這項被稱為「台灣之光」的全球首創防疫措施，能順利上路，背後有許多不為人知的協調、溝通的過程。

確診高中生「生活自由自在」 匡列接觸者16人

北部一名男高中生與家人前往希臘旅遊，返國後確診新冠肺炎，達班級停課標準，該班即起停課十四天，指揮中心社區防疫組副組長莊人祥表示，該案目前匡列相關接觸者十六人，主要為同住家人、球友及聚餐朋友，班級同學及教師仍在調查匡列中。

「像國際孤兒」她受困波蘭受歧視 返台之路如逃難

新冠肺炎疫情全球大流行，在英國工作兩年、最近在波蘭訪友的王小姐說，她原本預計從波蘭經德國返台，但各種管制措施和國與國間的交通中斷都是突然發生，如今因巴士車次取消讓她受困波蘭，感嘆自己「好像國際孤兒」，只能繼續留在波蘭一晚。

美台合作抗疫 陳時中：美值得信任

新冠肺炎疫情全球延燒，美國在台協會（ＡＩＴ）昨發布聲明指出，將加強與台灣衛福部的協調與合作，共同對抗「武漢冠狀病毒」（the Wuhan coronavirus）。我總統府及外交部昨對ＡＩＴ聲明表達支持，強調台灣願貢獻己力分享防疫經驗給國際社會。

居家檢疫送餐聯繫 補貼村里長、幹事

徐國勇昨天表示，台灣未來不能排除社區傳播可能性，政府各部會都非常小心在防止，清明祭祖即將來臨，呼籲大家一起防止疫情擴散，絕對不能讓社區傳播發生。

隔離、檢疫者訊號頻異常 警察訪查心驚驚

新冠肺炎疫情擴大，桃竹苗地區尤以桃園市確診11人，居家隔離、檢疫列管人數1千多人最多，有的隔離、檢疫者趴趴走，第一線醫護及警察吃重，不少實際訪視監控個案的員警說，不管白天、黑夜都要去探訪，接觸難免「心驚驚」。

竹縣收治首例確診 衛生局：未設籍也未住縣內

新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心前天公布國內第51至53例確診個案後，傳染病統計資料查詢系統顯示，新竹縣出現首例確診，不過新竹縣生局昨天表示，該病例並非設籍、也非居住新竹縣，目前已收治在負壓隔離病房治療，請縣民勿恐慌。

埃及團導遊疑搭郵輪染疫 確診上班族遭爆料謊稱未出國

新冠肺炎全球增溫，出國旅遊爭議多，有些人是職業所需、無奈染疫，有人則是因私自出國染疫連累同事而引起抱怨。

熱門新聞

案59確診為高中生！相關接觸者達16人 該班停課14天

暴增6例境外移入 西班牙留學生、青少年遊希臘都確診

圖表看疫情／西班牙單日暴增2千例確診 荷蘭確診人數破千

確診高中生已掌握7家人6聚餐同學 就讀班級要停課

新竹破蛋首例確診 衛生局澄清：非設籍也不住竹縣

獨／返台之路像逃難 她滯留歐洲飽受歧視、機票翻倍漲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。