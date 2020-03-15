昨增3例屬輕度肺炎 治療良好

中央流行疫情指揮中心昨天公布新增三例新冠肺炎確診的個案51至個案53，均為境外移入。案51荷蘭籍男性曾出現呼吸困難、胸悶及全身倦怠，確診後，住院隔離中。指揮中心表示，案51狀況轉好，這三例身體狀況都很好，不需呼吸器，算輕度肺炎。相關接觸者陸續掌握，但仍在進行採檢中。

美國疫情部分，我國已將美國華盛頓州、紐約州及加利福尼亞州等三州旅遊疫情建議，提升至第二級警示（Alert），麻州已破120例，指揮中心表示，目前仍密切觀察，未來不排除升級可能，相關疫調資料中午更新，如有更新或掌握最新進度，下午記者會公布。

指揮中心社區防疫組副組長莊人祥表示，昨天新增三例都有歐洲相關國家旅遊史，其中案51為荷蘭籍男性，3月10日入境台灣，雖曾出現呼吸困難、胸悶及全身倦怠，就醫確診，住院隔離，後來狀況已轉好，不需呼吸器。另兩名確診的台灣男性，目前治療狀況也很好，皆為輕度肺炎。

昨天新增三例的接觸者，案51接觸者28人，其中14人已離境。案52接觸者39人，包括同行友人、入境同班機旅客、職場及就醫接觸者等。案53接觸者15人，包括出差同行同事、同住家人、職場及就醫接觸者等。此三例的相關接觸者，仍在疫調，相關採檢也在進行。

莊人祥說，考量外籍旅客可能是短期旅遊或商務出差，不一定能在台待14天，目前初步是未來針對第二級至三級間外籍旅客，未來可能採短期檢疫，仍在規畫中。