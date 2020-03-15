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防疫 侯友宜籲區域聯防

聯合報 / 記者魏翊庭／新北報導
新北市昨舉行防疫演習，化學兵大規模消毒。 記者季相儒／攝影
新北市昨舉行防疫演習，化學兵大規模消毒。 記者季相儒／攝影

新北市政府昨在新店央北青年社宅舉行新冠肺炎大規模演習，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、副指揮官何啟功等人與會，新北市長侯友宜向中央建議，下階段可進行北區及各區域兵推聯防，以防範第二波大規模疫情。

陳時中讚揚演習逼真，新北日前超前部署設立居家關懷檢疫中心，「若大家都這樣做，中央就鬆口氣」。

侯友宜表示，新北市這一次演練假設新北發生大規模至三千人確診時的情形，當重症一千名收滿後，其餘兩千名將移至隔離收治中心，若以千人增加上升確診時，下一個階段演練中央可做「區域聯防」。他說，包含是否停班課、非必要商業活動是不是要停止、人車管制，都需中央一條政策下，區域內聯防同時啟動，甚至全國一起啟動。

侯友宜說，北區範圍要畫設到哪，是否包括北北基宜桃，他會跟幾位首長報告、共同面對，這個部分「絕對不能少了中央」，一定要把防疫資源互相調配，做好兵推盤點。

新冠肺炎 COVID-19 侯友宜 疫情 陳時中

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