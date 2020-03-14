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自主健康管理加強版流程出爐 用雙向簡訊追蹤

中央社 / 台北14日電
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。 聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。 聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影

中央流行疫情指揮中心擬推出自主健康管理「加強版」，指揮中心指揮官陳時中今天透露已設計出流程，將透過雙向簡訊追縱，該聯繫未聯繫或有症狀不回報者都會加重處分。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中表示，自主健康管理「加強版」已設計出相關流程，強化聯繫未聯繫、有症狀沒回報者的自動化監控，違者都會予以重罰。

根據指揮中心公布的流程圖，只要一入境就會發給自主健康通知書，在自主健康管理期間，會透過雙向簡訊來追蹤14天，若民眾沒有回覆簡訊就會透過電話聯繫，電話聯繫仍無回應，就會啟動警政協尋；若民眾回覆有症狀就會轉介就醫。

另外，流行區或旅遊疫情建議第三級國家旅客來台後，必須居家檢疫14天，但商務需求短暫來台者恐等不了14天，因此政府研議開放外籍人士自費採檢，陳時中今天說，這部分還在研議中，適當時候會公布。

陳時中也提到，健保卡會將各種旅遊史列出，不會因為國家居於幾級警示就不顯示，健保卡旅遊史是完整的。

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