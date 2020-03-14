是否對醫護全面普篩病毒 張上淳：有考慮驗抗體

荷蘭近期對千名醫療人員進行普篩，台灣是否跟進。指揮中心召集人張上淳今天表示，目前暫不考慮對醫護普篩病毒，但未來可能改採驗抗體的方式，了解過去是否曾經感染。

張上淳下午在記者會中表示，有關醫護普篩方面，通常是社區感染嚴峻時才有意義，目前台灣還是處於零星個案、境外移入個案等，反而比較不會考慮普篩。

張上淳說，先前有幾例是先進醫院才被診斷，這些醫護都有被檢驗過，只有第34例有3名護理人員感染，其餘事件都沒有發現醫護有帶病毒的現象，因此即便未診斷者有某種程度接觸，但只要環境中沒有病毒，去普篩並不是很值得。

不過，張上淳指出，當然也在考慮是否改採抗體檢測，比檢驗病毒更方便，也更可以大量、快速篩檢，了解過去有無感染，未來某個階段可能加入此篩檢。