防疫功不可沒！不只唐鳳 台灣這群「醫師官員」被日網友讚爆
新冠肺炎 (COVID-19)全球疫情仍持續延燒，台灣緊鄰中國大陸，和美日韓疫情嚴重的國家都有密切來往，但是台灣這幾個月來的防疫到位，確診人數仍維持2位數，全球確診排名也已經從疫情嚴重的前段班逐漸下滑到第40名之後，不少國家都對台灣防疫讚譽有加，除了日媒大讚的數位政委唐鳳外，也有日本網友在推特讚嘆台灣這次「抗疫官員」們其實各有來頭，讓他直呼「都是這個時代最傑出的人。」
日本網友在推特PO出了一張台灣中央流行指揮中心的照片，寫道自己雖然是唐鳳的忠實粉絲，但他也不得不稱讚台灣防疫成功的大功臣，其實還是由衛福部長陳時中為首的抗疫團隊，對於疫情每次都能迅速的做出回應，也能準確地發布最新消息，他也讚嘆團隊裡的人各個都是相當專業有經驗的專家，陳時中、莊人祥、張上淳、羅一鈞、周志浩每個都是醫師出身，而且擅長的領域幾乎都與感染疾病及公衛、生物醫學相關，其中張上淳還有抗SARS的經驗。
此外，網友也補充現任副總統陳建仁、行政院長陳其邁、以及準副總統賴清德，也都有相關的醫學經驗，其中陳建仁還是SARS期間的衛生署署長，是流行病學的權威，行政部門中有大量的醫療專業人員加速了防疫措施進度，也讓防疫工作更完整成功，他大讚負責此事的官員「都是這個時代最傑出的人。」
目前這則貼文已經由6千多人轉發、1.2萬人按喜歡，日本網友看完也留言「對於流行病，這才是自然的安排，真的希望日本執政黨努力工作。」、「日本有一些優秀的人才，所以我希望他們重視更多的專業人員...」、「有記起SARS的教訓。衛生和福利部和組織，太好了」、「安倍請學習」。網友最後說，災難時期人們會希望尋求精神上的奉獻，期望可以找到救世主或是英雄，但是實際上，必須依靠社會上每個人的力量，共同合作度過難關。
確かに台湾のIQ180のIT大臣はすごいだけど（自分も大ファン）、でも台湾の感染症対策センターで毎日記者会見を開き、迅速に対応、対策、情報公開をしっかり打っていく厚生大臣を始めとした各担当が今回の一番の功労者だと思う。それにほぼ感染症専門家。 pic.twitter.com/CLGKGu2niF— めいほう (@guidemeihou) March 9, 2020
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