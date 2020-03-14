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防疫功不可沒！不只唐鳳 台灣這群「醫師官員」被日網友讚爆

聯合新聞網 / 綜合報導
日本網友大讚台灣政府防疫團隊相當專業。 圖／取自推特
日本網友大讚台灣政府防疫團隊相當專業。 圖／取自推特

新冠肺炎 (COVID-19)全球疫情仍持續延燒，台灣緊鄰中國大陸，和美日韓疫情嚴重的國家都有密切來往，但是台灣這幾個月來的防疫到位，確診人數仍維持2位數，全球確診排名也已經從疫情嚴重的前段班逐漸下滑到第40名之後，不少國家都對台灣防疫讚譽有加，除了日媒大讚的數位政委唐鳳外，也有日本網友在推特讚嘆台灣這次「抗疫官員」們其實各有來頭，讓他直呼「都是這個時代最傑出的人。」

日本網友在推特PO出了一張台灣中央流行指揮中心的照片，寫道自己雖然是唐鳳的忠實粉絲，但他也不得不稱讚台灣防疫成功的大功臣，其實還是由衛福部長陳時中為首的抗疫團隊，對於疫情每次都能迅速的做出回應，也能準確地發布最新消息，他也讚嘆團隊裡的人各個都是相當專業有經驗的專家，陳時中、莊人祥、張上淳、羅一鈞、周志浩每個都是醫師出身，而且擅長的領域幾乎都與感染疾病及公衛、生物醫學相關，其中張上淳還有抗SARS的經驗。

此外，網友也補充現任副總統陳建仁、行政院長陳其邁、以及準副總統賴清德，也都有相關的醫學經驗，其中陳建仁還是SARS期間的衛生署署長，是流行病學的權威，行政部門中有大量的醫療專業人員加速了防疫措施進度，也讓防疫工作更完整成功，他大讚負責此事的官員「都是這個時代最傑出的人。」

副總統陳建仁（左起）、行政院長陳其邁、準副總統賴清德也都有醫學相關經驗。 圖／取自推特
副總統陳建仁（左起）、行政院長陳其邁、準副總統賴清德也都有醫學相關經驗。 圖／取自推特

目前這則貼文已經由6千多人轉發、1.2萬人按喜歡，日本網友看完也留言「對於流行病，這才是自然的安排，真的希望日本執政黨努力工作。」、「日本有一些優秀的人才，所以我希望他們重視更多的專業人員...」、「有記起SARS的教訓。衛生和福利部和組織，太好了」、「安倍請學習」。網友最後說，災難時期人們會希望尋求精神上的奉獻，期望可以找到救世主或是英雄，但是實際上，必須依靠社會上每個人的力量，共同合作度過難關。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中 陳建仁 賴清德 陳其邁

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