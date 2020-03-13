中國企圖掩蓋病毒來自武漢 葉金川：沒人會信

外媒批評中國試圖以外交與媒體力量，掩蓋病毒來自武漢的事實。前衛生署署長葉金川直言「事實就是事實，全球都看得到」，現在想改變這個事實，他相信沒有人會買單。

法國「十字架報」今天以「中國企圖改寫武漢冠狀病毒的歷史」為題，分析中國正動用外交與媒體力量改寫新冠肺炎歷史，試圖製造中國「為對抗病毒所做的犧牲」、「全球要感謝中國」輿論，營造中國「已準備好分享經驗」氛圍，企圖掩蓋疫情爆發的確切時間，模糊病毒源頭其實是武漢。

中央流行疫情指揮中心社區防疫組副組長莊人祥今天受訪時表示，中國武漢12月下旬傳出有人罹患新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）後，全球才紛紛展開相關防疫作為，種種歷程都會留下歷史紀錄，他不認為靠著外交、媒體手段就能抹去。

前衛生署署長、現任慈濟大學公共衛生學系兼任教授葉金川接受中央社記者採訪時直言，「事實就是事實，全球都看得到」，他認為這些話對內宣傳可能有用，要讓國際相信恐怕很難，除非有邦交或其他目的的人才會相信、袒護中國，例如世界衛生組織（WHO）發言人譚德塞。

葉金川說，自疫情爆發以來，譚德塞袒護中國的種種行徑大家都看在眼裡，結果證明不相信他的國家，疫情才得以控制，相信的，就被騙得團團轉。

葉金川指出，中國「種什麼因，得什麼果」，現在想改變這個事實，他相信中國即便企圖掩蓋疫情真相，也沒有人會買單。