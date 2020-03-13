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台灣最安全 陳時中：旅外台人返鄉詢問增

中央社 / 台北13日電
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（左）下午在醫福會執行長王必勝（右）陪同下舉行記者會，說明第50例新增新冠肺炎確診案例相關訊息。記者蘇健忠／攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（左）下午在醫福會執行長王必勝（右）陪同下舉行記者會，說明第50例新增新冠肺炎確診案例相關訊息。記者蘇健忠／攝影

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，這兩天接獲許多旅外台人覺得台灣最安全想回台，大家也都願意配合防疫措施，「台灣會好，人好是很大部分。」

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情在全球蔓延，陳時中在疫情指揮中心記者會表示，目前美國疫情已到臨界點，一定會升級，強調會分州、分區管理；他也坦言這兩天接到許多旅外台人電話詢問回台事宜。

陳時中表示，這兩天詢問的量比較多，網站上也有人討論，都覺得台灣最安全，所以許多旅外台人想說先回台再說，也會詢問若回台要怎麼配合防疫措施。

陳時中說，有跟這些詢問者說必須向相關人員說清楚自己健康狀況，詢問者也都表示願意配合，這是一個好現象，「為什麼台灣會好，人好是很大部分」，都願意據實以告。

另外，陳時中在記者會提到，今天早上透過外交部安排，有向駐外使節簡報台灣目前的防疫措施等議題。媒體詢問使節關心的議題有哪些。

陳時中說，使節關心在簽證時，要怎麼讓雙方知道相對應措施，讓要入境者有心理準備，也可讓他們考慮要不要入境，各國使節也充分表達，在現在疫情狀況下，對於每個國家的防疫措施都會予以尊重。

陳時中也提到，很多使節想知道台灣防疫各類政策及標準的參考標準，也願意與各國分享。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中

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