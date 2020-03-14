新冠疫情暴露台灣「異常醫療行為」 外科醫嘆：扭曲健保原意

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球延燒，為避免遭感染，不少人都會選擇減少到人群聚集地或醫院等病患較多的地方，出門也記得將口罩牢牢戴緊。一位外科醫師觀察近期急診狀況，意外發現「生意很冷清」，暴露台灣醫療的異常現象。

外科醫師傅志遠日前在臉書發文討論台灣醫療現象，由於疫情緊張，除了病患減少到醫院的次數，院方也希望盡量有緊急狀況再來，大家專心防疫。然而觀察近期醫院人流，會發現不僅常規非緊急病患變少，連緊急病患都變少，這是不應該發生的，因為「緊急狀況不會挑時間」。

他比較一下疫情前後的急診狀況，平常早上11點至晚上7、8點，是外科急診最熱鬧的時間，病患一個接一個出現，還經常需要開刀或參與其他科別的會診，整天忙得團團轉。然而疫情暴發後，病患掛號變得零星分散，開刀會診需求幾乎消失，動作快的話甚至能出現完全沒有病患、好好喘口氣的空檔。

傅醫師表示「嚴峻的疫情篩選出了真正需要看病的人」，急診人數的減少說明平常來掛急診的病患，有很多只是「自認很緊急」，事實上都可以因為狀況特殊而忍一忍，如同國外醫療費用很高，讓人在就醫前會先自我篩檢是否必要。他感歎台灣因全民健保減低就醫門檻，但也讓病患大量地看醫生，加重醫療負擔，「扭曲了健保的原意，完全不是正常的現象」，希望在這波疫情過去後，民眾難得能回歸常態的行為能保留下來。

此番言論獲得不少網友讚同，「這波疫情最正向的就是把醫院當廚房跑的人少了，還少很多」、「每天看到急診前面沒有救護車，很確定之前血汗的ER都是非緊急的呀」、「希望大家可以認知到醫院真的病毒多，沒事不要去」、「讓醫療資源跟品質留給最需要的人，也讓醫護人員有適當的工作量而不是被壓搾」。不過有人則抱持悲觀看法，認為「當年sars也是這樣，但過了就打回原型了」。