孕婦搭包機遭拒惹議 指揮中心：機上另有2名孕婦
第二批武漢包機一名婦人因體溫超標遭請下機，後來發現是孕婦。中央流行疫情指揮中心今天表示，返台者另有2名孕婦，因此也安排婦產科醫師隨機。
第二批武漢包機者當中有一名婦人因體溫37.1度，超過中國標準，一家三口被中國請下機，後來是懷孕所致，引發關注。
中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長石崇良表示，這次返國的361名旅客中，除了被請下機者，另外也有2名孕婦，一人34週、一人8週，也都開始由醫院安排相關產檢。
石崇良說，這次指揮中心秉持對弱勢優先原則，這幾天統計發現，361人當中，18歲以下有118人，占33%，也有4名1歲以下嬰兒、6歲以下學齡前兒童也有8人，都是按照先前原則安排。
石崇良指出，其餘旅客中有很多有醫療需求，包括透析、慢性病者等，陸續都安排以遠距醫療方式就醫，提供慢性病藥物補充，有的是新發生問題診治等，在醫療上也感謝醫院協助。
指揮中心指揮官陳時中表示，因此這次特別安排婦產科醫師上機，也帶了生產包，有必要時立即在機上接生。
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