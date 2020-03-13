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17年往事歷歷在目…SARS帶給台灣的120天夢魘

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17年往事歷歷在目…SARS帶給台灣的120天夢魘

聯合新聞網 / 張立
2003年03月14日聯合晚報，報導台灣首例SARS病患。報系資料照
2003年03月14日聯合晚報，報導台灣首例SARS病患。報系資料照

新冠肺炎疫情蔓延，讓人想起17年前的SARS，回顧當年120天的夢魘，恐慌、搶口罩酒精、停班停課…許多場景今日再度重現。

整整十七年了，2003年3月14日，當時的疾管局接獲通報，一名50多歲台商從深圳經香港回台，出現發燒和瀰漫性肺炎等非典型肺炎症狀，為台灣首例SARS病患；而今年1月21日，台灣出現首起新冠肺炎案例，同樣是50歲上下，同樣從大陸回台後確診；不同的是，首起SARS病患的妻子，並未去大陸，但也開始發燒，兩人皆在台大醫院隔離病房接受治療。

2003年03月15日聯合報。報系資料照
2003年03月15日聯合報。報系資料照

2003年03月27日聯合報。報系資料照
2003年03月27日聯合報。報系資料照

翻閱當時的報紙，台大醫院3月25日證實，一名住院醫師感染SARS，這名醫師照顧過這位台商的妻子，101名醫護人員列冊追蹤。

台灣經歷過SARS的驚恐記憶，現在官方在處理相關案例資訊，變得謹慎許多，目前新冠肺炎的所有病例，從未公布過診治的醫療院所，甚至連地域都以北部、中部、南部輕輕帶過。

2003年03月29日聯合報SARS風暴專題。報系資料照
2003年03月29日聯合報SARS風暴專題。報系資料照

2003年03月29日聯合報SARS風暴專題。報系資料照
2003年03月29日聯合報SARS風暴專題。報系資料照

2003年03月29日聯合報SARS風暴專題。報系資料照
2003年03月29日聯合報SARS風暴專題。報系資料照

2003年04月24日聯合報，民間企業刊登頭版廣告齊心抗疫。報系資料照
2003年04月24日聯合報，民間企業刊登頭版廣告齊心抗疫。報系資料照

SARS病例引爆醫療院所的頭條新聞，最讓人記憶深刻的，應該就是台北和平醫院封院事件，4月24日中午，行政院無預警宣布和平醫院封院，在周遭拉起封鎖線，共1000多人被隔離在院內，許多人只是探病也被禁足而措手不及，有人向外投擲寶特瓶、紙條抗議，還有人爬窗逃走。

當時社會一片譁然，行政院當晚緊急放寬隔離標準，院內129名因探病而且符合七條件者，凌晨陸續離開和平醫院。不幸的是， 26日一名48歲男子在醫院上吊輕生，遺書中寫道「我知道我過不了這關」，但並未提及SARS。林男的父母和妻子均是通報的SARS病例，他因照顧家人，也被隔離在和平醫院，但未被確診。檢方研判他可能是怕傳染SARS給別人，壓力太大而想不開。

2003年04月25日聯合報，報導和平醫院封院的嚴峻情形。報系資料照
2003年04月25日聯合報，報導和平醫院封院的嚴峻情形。報系資料照

2003年04月27日聯合報，報導和平醫院一名隔離者走上絕路。報系資料照
2003年04月27日聯合報，報導和平醫院一名隔離者走上絕路。報系資料照

就在這名男子輕生的同一天，台中中國醫藥學院附設醫院，一名男子因感染SARS，同樣「過不了這關」，成為台灣第一例死亡病例，政府一直力保的「零死亡」紀錄因此破滅，陳水扁總統隔天發表電視談話安定民心。根據維基百科事後統計，當時台灣確診SARS案例為346人，死亡37人，致死率10.7%；全球疫情最嚴重的同樣是中國大陸，一共有5237例，其次是香港1755例，全球受感染的國家或地區為29個；而新冠肺炎，全球已有一百多個國家出現病例。

2003年04月28日聯合報，頭版廣告出現當時防疫口號「拱手不握手」。報系資料照
2003年04月28日聯合報，頭版廣告出現當時防疫口號「拱手不握手」。報系資料照

對照新冠肺炎病例，案19在今年2月3日確診，同月15日因肺炎合併敗血症過世，這是目前台灣因新冠肺炎死亡的第一個案例，期盼也是唯一。

對學生而言，今年寒假因疫情而特別長，SARS那年，同樣出現停班停課事件。4月起SARS燒進校園，一所護專因多名學生接觸和平醫院感染病例，4月23日起全校全面停課10天，成為全台第一個停課的學校，幾所大專院校也各有一個班級停課。

一家工程公司傳出五名員工感染，一千多名員工停工兩天，同棟大樓的另一家公司也宣布休息一天。

當時的行政院人事局宣布，凡疑似患者均可請「防疫假」，教育部也宣布，只要一班有一個疑似感染者，全班停課；如發現兩班或兩位疑似感染者，則全校停課，停課期程為十到十四天。軍公教可依衛生署的居家隔離通知書，給予五到七天的有薪防疫假；勞工則視得病場所，如認定為職災則可獲得補助，若是休假期間得病，由勞資雙方確認，有防疫假卻不發給工資。當時對於防疫假的處理方式，與現行方式大同小異。

2003年03月29日聯合報，2人感染SARS則全校停課。報系資料照
2003年03月29日聯合報，2人感染SARS則全校停課。報系資料照

2003年03月30日聯合報，報導鴻海、台積電等企業防疫措施。報系資料照
2003年03月30日聯合報，報導鴻海、台積電等企業防疫措施。報系資料照

疫情升溫同樣打亂了市場經濟，2003年3月底大陸旅遊團全面終止，各旅行社接不到一個旅客，前往大陸的散客也取消了約七成。由於台灣被認定為SARS病例集中區，外國來台觀光客銳減，星馬、港澳、韓國來台觀光團取消或延後三到八成，大陸來台觀光團也是全面終止。機場採取嚴格管制，入境旅客未填SARS防治調查表，無法劃位登機，而症狀聲明等同護照等證件，未填寫者不得入境。

商場、餐廳、百貨公司生意衰退，業績和人潮減少五成，飯店訂房也被取消五十到上百間，然而戲院當時因好萊塢強檔片上映，並未受到太大影響。

演藝圈因為疫情而大團結，繼1985年的「明天會更好」後再度集結，由陶喆、王力宏共同作詞作曲的「手牽手」，81位藝人齊力合唱，贈送60萬張，用歌聲向第一線防疫人員致敬。這首歌開頭就寫到，「這世界有點灰，你微笑的臉有些疲憊，抬起頭天空就要亮起來，不要放棄你的希望和期待」，當時鼓勵了許多徬徨無依的心靈。

2003年05月17日聯合報，報導81位藝人齊力用歌聲向防疫人員致敬。報系資料照
2003年05月17日聯合報，報導81位藝人齊力用歌聲向防疫人員致敬。報系資料照

2003年04月03日聯合報，家庭副刊刊出口罩專題。報系資料照
2003年04月03日聯合報，家庭副刊刊出口罩專題。報系資料照

17年了，再回首SARS又撿回許多記憶，搭車、坐辦公室都戴著口罩，非必要不交談，人與人的距離變得好遠，台灣從3月出現第一起病例，直到7月5日才被從病例集中區除名，解除長達120天的夢魘，對照今日的新冠肺炎，即使大數據廣泛運用，但仍然一樣有著不知疫情何時終結的恐懼，偶爾一樣出現對醫護或病患的排拒，但疫情終會落幕、生活還要繼續。

2003年07月06日聯合報，台灣終於從SARS感染區除名。報系資料照
2003年07月06日聯合報，台灣終於從SARS感染區除名。報系資料照

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新冠肺炎 COVID-19 SARS 停班停課 台大醫院 口罩 醫護人員

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