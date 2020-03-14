醫院封院、口罩價格飆、旅行團全滅…台灣經歷SARS血淚史

SARS時期，消毒人員穿著厚重的隔離衣準備進入醫院進行消毒。記者／林吉福攝影

＊台灣SARS疫情始末

香港、越南、中國大陸等地從2002年1月陸續傳出可能致命的非典型肺炎病例，台灣疾管局3月14日接獲通報，一名50多歲勤姓台商2月底從廣東深圳經香港返台，出現發燒和瀰漫性肺炎等非典型肺炎症狀，為台灣首例SARS病患，他沒去過大陸的妻子也開始發燒，兩人皆在台大醫院隔離病房接受治療。院方針對勤姓台商做肺部切片，初判是與腺病毒和呼吸道融合病毒同屬的變種病毒，和當時香港推斷的病源相同。

直到7月5日，台灣終於從SARS病例集中區被除名，解除長達120天的SARS夢魘，至此台灣一共346人確診，37人死亡，死亡率10.7%。

SARS時期疾病管制局局長書蘇益仁帶團前往WHO全球會議。記者陳再興／攝影

＊與世界衛生組織的糾葛

●一開始世界衛生組織並未直接提供協助，世衛駐北京官員表示，台灣是中國的一個省，世衛無法直接協助，並表示從過去案例，台灣仍可從其他國際管道獲得支援，

●3月底時世衛位於美國亞特蘭大的合作單位，派出一個醫療小組前往台灣協助SARS疫情。

●台灣6月正式獲得世界衛生組織邀請，參加「全球SARS會議」，向世人提供我國抗煞經驗，這是國際外交一大突破。

●世衛組織宣布，7月5日起台灣從SARS病例集中區被除名，台灣也是全球最後一個被除名的地區。

2003年大陸傳出SARS病例，中正機場啟動防疫，入境旅客都必須量測體溫。本報資料照

＊旅客恐懼升溫

>>警覺升高 搭飛機開始戴口罩

世衛組織3月中旬指SARS正在全球快速蔓延，無法用一般藥物控制和治療，已對全世界造成威脅。旅客和航空公司也對此波疫情產生警覺，從台灣、新加坡等地抵達香港的機場的旅客，幾乎人人都戴口罩。

>旅客爆發「恐機症」

3月底大陸旅遊團全面終止，各旅行社接不到一個參加大陸團的旅客，前往大陸的散客也取消了約七成。由於台灣被認定為SARS病例集中區，外國來台觀光客也急遽銳減，星馬、港澳、韓國來台觀光團取消或延後三到八成，大陸來台觀光團也是全面終止。

>未填調查表 不得出入境

為防止疫情擴散，入境旅客未填SARS防治調查表，無法劃位登機出境，而症狀聲明等同護照等證件，未填寫者不得入境。

口罩受SARS疫情影響，價格飆漲。本報資料照

＊口罩價格飆漲

口罩在疫情下成搶手貨，前一天賣75元的狐狸口罩，隔天店家已喊出90元，漲幅兩成。超商的活性炭口罩從20元漲到30元，漲幅五成。另外香港疫情嚴重，有香港企業到台灣採購可過濾化學氣體的頂級口罩，一口氣訂了2400個空運回香港，這種頂級口罩最高一個要價1200元。

＊疫情發燒害慘店家

受SARS影響，商場、餐廳、百貨公司生意衰退，業績和人潮減少五成，飯店訂房也被取消五十到上百間，然而戲院當時因好萊塢強檔片上映，未受太大影響。

SARS時期，遭受風暴的仁濟醫院，禁止所有人員進出，路過的民眾在SARS陰影下，無不掩鼻快速通過，兩位戴口罩的小學生甚至還用手掩鼻快跑通過。記者洪克紀／攝影

＊封院的回憶

和平醫院一名洗衣工未分區工作，成為引發院內集體感染的超級傳播者，7 名醫護和行政人員被感染，台北市政府下令和平醫院暫停急診、緊縮門診、停收住院病人。

行政院4月24日中午臨時宣布和平醫院封院，在周遭拉起封鎖線，共一千多人被隔離在院內，許多人只是探病也被禁足感到措手不及，有人向外投擲寶特瓶、紙條等物品抗議，還有人爬窗試圖逃走。

行政院4月24日中午臨時宣布和平醫院封院，共一千多人被隔離在院內，有人爬窗試圖逃走。圖為聯合報2003年4月25日頭版

政院晚間緊急放寬隔離標準，讓院內129名因探病而且符合七條件者，在凌晨陸續被放出。

4月26日一名48歲林姓男子在和平醫院上吊輕生，遺書中寫道「我知道我過不了這關」，但並未提及SARS。林男的父母和妻子均是被通報SARS病例，他因照顧家人，也被安排在和平醫院隔離，尚未被確診。檢方研判他可能是怕傳染SARS給別人，壓力太大而想不開。

中鼎工程員工傳出疑遭不明肺炎SARS感染後，全體員工放防疫假，前往採訪的媒體記者也紛紛載起口罩。本報資料照

＊公司學校停班課

台北的中鼎工程公司3月底傳出五名員工感染，一千多名社員停工兩天，同一棟大樓的另一家公司也宣布停工一天。

4月起SARS燒進校園，台北縣耕莘護專因多名學生接觸和平醫院感染病例，4月23日起全校全面停課十天，成為全台第一個停課的學校。東吳大學、台北護理學院、華夏工商也各有一個班級停課。

行政院人事局宣布，凡疑似患者均可請「防疫假」，教育部也宣布，只要一班有一個疑似感染者，全班停課；如發現兩班或兩位疑似感染者，則全校停課，停課期程為十到十四天。

軍公教可依衛生署的居家隔離通知書，給予五到七天的有薪防疫假；勞工則視得病場所，如認定為職災則可獲得補助，若是休假期間得病，由勞資雙方確認，有防疫假卻不發給工資。

影劇反SARS大合唱。 本報資料照片／記者陳易辰攝影

＊演藝圈抗煞大團結 合唱「手牽手」

繼1985年的「明天會更好」後，歌手為了抗SARS再度集結，由陶喆、王力宏共同作詞作曲的「手牽手」，80多組藝人齊力大合唱，發行約60萬張做贈送，用歌聲向第一線防疫人員致敬。

＊拜神vs.防疫陷入兩難

四、五月是廟宇到大陸進香的旺季，受到SARS影響去不去成了難題。有的廟宇，例如台中供奉媽祖的朝元宮以擲筊杯請示神明決定；有些廟方，像是嘉義的嘉應廟為保護信徒免於感染，直接宣布取消，也覺得不需擲筊給神明增添困擾。