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疫情全球肆虐 陳時中：評估入境自費採檢

聯合報 / 記者邱宜君陳婕翎楊雅棠陳雨鑫／台北報導
新冠肺炎全球大流行，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，將評估啟動入境自費採檢的可能性。 記者杜建重／攝影
新冠肺炎全球大流行，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，將評估啟動入境自費採檢的可能性。 記者杜建重／攝影

世界衛生組織宣布新冠肺炎全球大流行，台灣先有澳籍確診音樂家入境舉行大型演出，最新三起確診病例都自歐洲境外移入，分別來自荷蘭、英國、愛爾蘭及比利時。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，將建置資訊系統，強化自旅遊警示國家入境者的自主健康管理，另也評估啟動入境自費採檢的可能性。

陳時中表示，歐洲八國、中東二國已升至旅遊疫情建議的第二級（警示），另歐洲十六國升到一級（注意），從上述國家入境者，在機場有症狀就會採檢送驗，陽性就直送醫院，陰性則要求居家檢疫或自主健康管理。台灣已對美國疫情提高警覺，正評估是否分州或分區提升警示。

陳時中表示，目前希望強化自主健康管理，包括每天確實量體溫並通報、有症狀就要回報，這部分已建置資訊系統，希望減少人工作業，另也要求出境前再回報，過程中若違反規定，將予以重罰。

陳時中表示，目前也在研議，未來如果需要將啟動擴大採檢，對於從國外進入台灣者需自費採檢。

他說明，有些外國人士進入台灣是為了短暫商務需求或開會，如果檢疫要十四天，可能會都開完了，也不符需求，在這種特殊狀況下，或許可讓他自費採檢，但這還在審慎考慮中。

衛福部昨天也公布一六七家全國指定社區採檢院所及十家重度收治醫院。衛福部醫事司長石崇良表示，當民眾出現發燒、咳嗽等症狀時，收治診所或醫院認為疑似新冠肺炎，但又沒辦法採檢時，診所或醫院可協助轉診至一六七家指定社區採檢院所。

而重度收治醫院只收治經由採檢院所「轉診」患者，定位為第二線醫院，降低第一線的採檢作業，避免接觸疑似患者的機率，減低院內感染發生，防堵後線醫療崩塌。

台大公衛學院副院長陳秀熙表示，全面對入境者檢疫，檢驗量能不夠，但現在自國外入境者少了很多，應可要求所有人都要自主健康管理，再加上發燒篩檢，將社區中的潛在感染可望降到一、兩成以下。

一六七家指定社區採檢院所名單請至疾管署網站尋找「醫療院所因應 COVID-19（武漢肺炎）分流就醫及轉診建議」（https://www.cdc.gov.tw/File/Get/UFHRMeww865Wv6UME6nOpg）。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中 疫情 衛福部 居家檢疫 旅遊警示 愛爾蘭 荷蘭 咳嗽

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