避免防疫癱瘓醫院 設167處社區採檢院所

疫情指揮中心公布醫療院所因應新冠肺炎分流就醫和轉診建議，超前部署167所指定社區採檢院所，供符合定義的對象採檢，避免全集中大醫院造成急診壅塞及院內傳播。

中央流行疫情指揮中心公布醫療院所因應COVID-19（新冠肺炎）分流就醫及轉診建議，避免疑似新冠肺炎個案集中於大醫院，造成急診壅塞及引發院內傳播，也避免影響醫療院所服務量能，有必要針對疑似個案就醫採檢，及轉診收治的分流就醫進行規劃，並設置專責病房。

衛生福利部醫事司長石崇良晚間受訪時表示，因應未來如果社區疫情增加，疑似個案變多，需要方便的採檢地點，不要全部湧向醫院，已超前部署167所社區採檢指定院所，由一般級及中度級急救責任醫院、非急救責任醫院的隔離醫院及衛生所擔任。

石崇良表示，擴大社區採檢點並不是要讓民眾「想驗就驗」，必須符符合社區監測通報建議採檢對象條件，包含發燒/呼吸道症狀個案，且14天內有國外旅遊史或接觸史及發燒/呼吸道症狀群聚現象者，應透過醫院轉診或衛生局協助，優先到指定社區採檢院所就醫。

在社區採檢院所採檢後，如果症狀明顯、嚴重，會協助轉送重度收治醫院隔離治療；但如果輕症，則可做好防護措施，回家等待檢驗結果，若是陽性才送醫，也可達到分流的目的。

目前診所並非社區採檢院所對象，石崇良說，因現行檢驗量並沒有很大，無須浪費診所人力，加上採檢院所的空間有一定要求，必須戶外、通風，或室內必須有負壓隔離病房，診所要達到相關條件較難，但未來也不排除讓診所納入。