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手譯員即時英文翻譯被狂讚 自評表現僅60分

中央社 / 台北12日電
中央流行疫情指揮中心今天下午的例行記者會上，有外媒二度以英文提問，站在指揮官陳時中後方的手語翻譯，卻神態輕鬆，照常翻譯不斷線，引起網友驚呼連連「手語老師超強！」 圖／截自網路
中央流行疫情指揮中心今天下午的例行記者會上，有外媒二度以英文提問，站在指揮官陳時中後方的手語翻譯，卻神態輕鬆，照常翻譯不斷線，引起網友驚呼連連「手語老師超強！」 圖／截自網路

疫情指揮中心今天疫情簡報時，有外媒用英文提問，手譯員即時翻譯，被網友狂讚。手譯員李振輝說，僅是專業訓練一環，自評表現只有60分，且透露一開始最難比的手語是冠狀病毒。

中央流行疫情指揮中心下午舉行記者會，BBC記者在現場以英文提問台灣COVID-19（2019年冠狀病毒疾病，俗稱武漢肺炎）防疫成功的策略，以及是否更有機會加入世界衛生組織，向世界宣告台灣應該加入。

BBC記者提問時，現場的手譯員李振輝即時翻譯，讓觀看記者會直播的網友狂讚：「手語老師超強」「台灣最強手語老師」，也有網友說：「下一個記者請用法文提問」，網上一片讚譽。

李振輝會後受訪時表示，將現場語言翻成手語是他的專業訓練，他能聽懂英文、中文，但英文只能盡量聽、盡量比，無法百分之百，只能盡量轉譯，並自評今天的表現只有60分。

李振輝有30年豐富手譯經驗，目前是行政院、立法院專屬翻譯，原先就對官方政策、法律用字多做磨練，但因疫情節奏快，就需先了解疫情發展。

談到最難呈現的手語，李振輝說，冠狀病毒最難比，因一開始完全沒有對應的符號可以使用，只能照著字面的意思翻譯，如戴著帽子的病毒，但完全不是這樣。直到有冠狀病毒具體的形象，國際才有可參照的手語傳來台灣。

新冠肺炎 COVID-19

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