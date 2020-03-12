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台灣防疫成果躍全球 陳時中點出3大成功關鍵

中央社 / 台北12日電
指揮中心指揮官陳時中。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
指揮中心指揮官陳時中。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影

有外媒今天詢問台灣防疫為何如此成功，指揮中心指揮官陳時中表示，台灣因警覺性高、過去防疫經驗以及專家提供的專業建議，才成功守住這波疫情

中央流行疫情指揮中心下午召開記者會，有外媒詢問，台灣與中國僅一海之隔，但至今卻只有49例個案，防疫成功的關鍵是什麼；目前歐洲、中東的疫情都已失控，世界各國可以從台灣學到什麼。

陳時中說，台灣和中國距離如此近、病例卻相對少的主因在於防疫行動啟動的早，武漢早在去年12月17日就傳出有重症患者，因此台灣隨即於12月31日啟動登機檢疫措施，今年1月2日啟動應變中心，1月21日登機檢疫時就發現有武漢返台者出現疑似症狀，立即通報、隔離，成功揪出確診者，也持續追蹤後續接觸者狀況，「萬一啟動晚了，疫情恐怕一傳十、十傳百，導致疫情失控。」

陳時中說，世界各國防疫措施的訂定會依照國情、政治、法律制度有所不同，台灣因過去有SARS（嚴重急性呼吸道症候群）、H1N1新型流感的防疫經驗，加上完整健保體系、全台多達99.9%民眾都納保，醫療制度、資訊系統也很完整，因此得以快速運用相關入境、就診資料加上過去經驗，找到或排除疑似個案。

他說，歷經這次疫情，很慶幸台灣有防疫人員辛苦進行疫調、有專家給予專業建議，逐步按照需要放寬相關通報，把疑似病人盡可能都納進來，2月14日起發現沒有旅遊史者也可能有潛藏病例，因此立即採取2大回溯性追查。

首先是對醫院內罹患肺炎、流感檢驗陰性者進行採檢，共檢驗113人、成功揪出第19案的白牌運將，該個案在確診當下就死亡，若沒有採回溯性追查，後續影響到的確診個案都可能在社區裡活動，造成更大影響。此外，台灣在社區內擴大採檢，回溯性採檢803人均為陰性，也對於社區狀況有更清楚的了解。

陳時中指出，台灣不僅警覺性較高，加上過去成功防疫經驗以及專家在公衛、專業醫學上的認知，提供寶貴經驗，作為醫學上的選擇、強化健保體系等，讓台灣在這波疫情有穩住，但未來還有很大的挑戰，會持續努力。

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